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Официально: Вулверхэмптон назначил тренера на замену Лопетеги
Им стал О'Нил из "Борнмута"
Фото: wolves.co.uk
"Вулверхэмптон" объявил о назначении тренера, который заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера команды. Им стал Гэри О'Нил, подписавший контракт до 2026-го.
Гэри был уволен из "Борнмута" этим летом. Он возглавил "вишенок" по ходу прошлой кампании, одержал 7 побед, дважды сыграл вничью и 16 раз проиграл. По итогу прошлого сезона клуб сохранил прописку в АПЛ, финишировав на 15-ой строчке.
В "Борнмуте" его заменил Андони Ираола из "Райо Вальекано". Теперь Гэри взял на себя роль в "Вулверхэмптоне".
Напомним, что вчера стало известно о расставании "Вулверхэмптона" с Хуленом Лопетеги. Считается, что испанский специалист был разочарован трансферной политикой клуба.
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