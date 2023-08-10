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СМИ: Ливерпуль пытается перехватить главную трансферную цель Челси
Ливерпуль превзошел предложение Челси по Кайседо
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Ливерпуль" пытается подписать Мойзеса Кайседо. Опорный полузащитник давно является трансферной целью "Челси", и ранее заявлял, что хочет перейти на "Стемфорд Бридж".
"Челси" уже предлагал за эквадорца 80 млн фунтов, на что "Брайто"н ответил отказом. The Telegraph сообщает, что "Ливерпуль" превзошел предложение лондонского клуба.
В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сборной Эквадора и "Брайтона" отыграл 37 матчей в АПЛ.
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Источник:www.telegraph.co.uk
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