СМИ: Ливерпуль пытается перехватить главную трансферную цель Челси

"Ливерпуль" пытается подписать Мойзеса Кайседо. Опорный полузащитник давно является трансферной целью "Челси", и ранее заявлял, что хочет перейти на "Стемфорд Бридж".

"Челси" уже предлагал за эквадорца 80 млн фунтов, на что "Брайто"н ответил отказом. The Telegraph сообщает, что "Ливерпуль" превзошел предложение лондонского клуба.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник сборной Эквадора и "Брайтона" отыграл 37 матчей в АПЛ.