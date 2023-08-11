Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Забарного купил за 23 миллиона евро игрока юниорской сборной Англии
Парень в 19 лет уже имеет под сотню матчей на взрослом уровне
фото - ФК Борнмут
"Борнмут" объявил о трансфере 19-летнего центрального полузащитника Алекса Скотта из "Бристоль Сити". По информации Transfermarkt, "вишни" выложили за игрока 23 миллиона евро.
Скотт еще не играл на уровне АПЛ, весь его опыт ограничен Чемпионшипом и кубковыми турнирами. Впрочем, в свои 19 лет он уже имеет за плечами участие в 83 матчах второго по рангу английского дивизиона, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Также он является игроком юниорской сборной Англии, в мае играл на молодежном чемпионате мира, где со сборной трех львов дошел до 1/8 финала (3 матча, 1 ассист).
Кроме Скотта "Борнмут" в четверг также купил у "Норвича", тоже играющего в Чемпионшипе, 23-летнего флангового защитника Макса Ааронса. На него было потрачено около 8 миллионов евро. Ааронс наиграл в Чемпионшипе 131 матч, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.
Добавим, что этим летом "Борнмут" приобрел у "Сассуоло" Траоре за 25 млн евро, за 18 млн купил Милоша Керкежа у АЗ, 15 млн потратил на Ромейна Февра из "Лиона", за 11 млн пришел Джастин Клюйверт из "Ромы". При этом "Борнмут" почти никого не продал, а только отпускал игроков свободными агентами.
Популярное сейчас
- 110 млн фунтов за хавбека Брайтона. Ливерпуль обновит трансферный рекорд АПЛ
- Тренер Ариса Терзис: Мы не чувствовали угрозы от Динамо
- Поражения Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Трубин присоединился к Бенфике. Главные новости за 10 августа
- Кубок остался дома. Барселона - Тоттенхэм 4:2. Видео голов и обзор матча
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО