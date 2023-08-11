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Клуб Забарного купил за 23 миллиона евро игрока юниорской сборной Англии

Англия
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Парень в 19 лет уже имеет под сотню матчей на взрослом уровне

Клуб Забарного купил за 23 миллиона евро игрока юниорской сборной Англии

фото - ФК Борнмут

UA-Футбол
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"Борнмут" объявил о трансфере 19-летнего центрального полузащитника Алекса Скотта из "Бристоль Сити". По информации Transfermarkt, "вишни" выложили за игрока 23 миллиона евро.

Скотт еще не играл на уровне АПЛ, весь его опыт ограничен Чемпионшипом и кубковыми турнирами. Впрочем, в свои 19 лет он уже имеет за плечами участие в 83 матчах второго по рангу английского дивизиона, в которых забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Также он является игроком юниорской сборной Англии, в мае играл на молодежном чемпионате мира, где со сборной трех львов дошел до 1/8 финала (3 матча, 1 ассист).

Кроме Скотта "Борнмут" в четверг также купил у "Норвича", тоже играющего в Чемпионшипе, 23-летнего флангового защитника Макса Ааронса. На него было потрачено около 8 миллионов евро. Ааронс наиграл в Чемпионшипе 131 матч, забил 5 голов и отдал 13 результативных передач.

Добавим, что этим летом "Борнмут" приобрел у "Сассуоло" Траоре за 25 млн евро, за 18 млн купил Милоша Керкежа у АЗ, 15 млн потратил на Ромейна Февра из "Лиона", за 11 млн пришел Джастин Клюйверт из "Ромы". При этом "Борнмут" почти никого не продал, а только отпускал игроков свободными агентами.

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В статье: трансферы Борнмут
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