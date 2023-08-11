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Ничего удивительного: Холанд за 4 минуты стал автором первого гола этого сезона АПЛ

Англия
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Пострадал Бернли Венсана Компани

Ничего удивительного: Холанд за 4 минуты стал автором первого гола этого сезона АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" открыл счет против "Бернли" (1:0) на четвертой минуте встречи. Автором первого гола в сезоне АПЛ стал Эрлинг Холанд. Результативный пас отдал Родри.

Читайте такжеБернли - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Норвежец стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в АПЛ с 36-ю мячами.

"Горожане" завоевали АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы сделала требл.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Бернли Эрлинг Холанд
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