Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничего удивительного: Холанд за 4 минуты стал автором первого гола этого сезона АПЛ
Пострадал Бернли Венсана Компани
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" открыл счет против "Бернли" (1:0) на четвертой минуте встречи. Автором первого гола в сезоне АПЛ стал Эрлинг Холанд. Результативный пас отдал Родри.
Норвежец стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в АПЛ с 36-ю мячами.
"Горожане" завоевали АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы сделала требл.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
- Первая лига. Арбитр помогает Карпатам, победа бузовской Нивы
- В КГВА раскрыли первые детали касательно сбития Кинжалов, которые РФ запустила утром по столице
- Довбик в Жироне: забыть Данию, Цыганков-пиарщик и пресса, мечтающая о 20 голах
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Новости по теме
- 09:45 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка Англии на 22.04.2023
- 23:35 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.04.2023
- 11:39 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.04.2023
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн