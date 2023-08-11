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Де Брюйне получил травму в матче с Бернли. Это первый тур АПЛ
Вместо него вышел Ковачич
Фото: Getty Images
"Бернли" в первом туре АПЛ принимает дома "Манчестер Сити". Кевин де Брюйне получил травму в первом тайме.
Вместо него на 24-ой минуте встречи на поле вышел Матео Ковачич. Это дебютный матч хорвата.
Напомним, что в этом матче Эрлинг Холанд забил первый гол в этом сезоне АПЛ. Позже норвежец сделал дубль.
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