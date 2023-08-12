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Фред стал ближе к трансферу в чемпионат Турции: Манчестер Юнайтед объявил о переходе

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Фред стал ближе к трансферу в чемпионат Турции: Манчестер Юнайтед объявил о переходе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с турецким "Фенербахче" о переходе бразильского хавбека Фреда. Об этом "манкунианцы" сообщили на своем официальном сайте.

Впереди на игрока ожидает медосмотр, согласование личных условий контракта со стамбульцами, а также получение международного разрешения на трансфер. Когда эти пункты будут выполнены, то о переходе сообщат официально.

На сегодняшний день, 12 августа, у Фреда запланирован вылет в Стамбул на прохождение медосмотра.

Фабрицио Романо сообщает, что “Манчестер Юнайтед” выручит за этот трансфер 10 миллионов евро. Еще половину этой суммы "манкунианцы" могут получить в виде бонусов. Добавим, что у Фреда оставался еще один год контракта с красными дьяволами.

Бразилец присоединился к МЮ в 2018 году, перейдя из донецкого "Шахтера". Тогда “манкунианцы” заплатили за переход игрока 59 миллионов евро.

В общей сложности на его счету 213 проведенных матчей. Вместе с командой Фред получил два трофея: Лигу Европы и Кубок английской лиги.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Фред Манчестер Юнайтед
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