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Игрок с украинскими корнями стал капитаном клуба АПЛ
Весомое признание для защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Вулверхэмптон" сообщил о назначении нового капитана команды. Им стал английский защитник с украинскими корнями Макс Килмэн.
"Вулвз" опубликовали соответствующие фотографии защитника со специальной повязкой на официальном сайте и в соцсетях.
Your Wolves captain, @maxkilman © pic.twitter.com/qfpjWpo7vE— Wolves (@Wolves) August 11, 2023
Дебютировать в новом статусе Килмэн сможет уже в понедельник, 14 августа. "Волки" встретятся в противостоянии первого тура с "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что предыдущим капитаном команды был португальский полузащитник Рубен Невеш. Летом он сменил АПЛ на саудовский "Аль-Хиляль".
Килмен выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. Тогда он перешел к "волкам" на правах свободного агента. В общей сложности защитник провел за первую команду 107 матчей.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 30 миллионов евро.
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