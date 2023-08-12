Игрок с украинскими корнями стал капитаном клуба АПЛ

Английский "Вулверхэмптон" сообщил о назначении нового капитана команды. Им стал английский защитник с украинскими корнями Макс Килмэн.

"Вулвз" опубликовали соответствующие фотографии защитника со специальной повязкой на официальном сайте и в соцсетях.

Дебютировать в новом статусе Килмэн сможет уже в понедельник, 14 августа. "Волки" встретятся в противостоянии первого тура с "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что предыдущим капитаном команды был португальский полузащитник Рубен Невеш. Летом он сменил АПЛ на саудовский "Аль-Хиляль".

Килмен выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. Тогда он перешел к "волкам" на правах свободного агента. В общей сложности защитник провел за первую команду 107 матчей.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 30 миллионов евро.