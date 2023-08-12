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Челси сегодня попытается окончательно оформить трансфер Кайседо

Англия
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Челси сегодня попытается окончательно оформить трансфер Кайседо

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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Полузащитник "Брайтона" Мойзес Кайседо стал еще ближе к "Челси". Об этом сообщает Николо Скира.

Игрок заключил контракт с "аристократами" до 2031 года.

В настоящее время переговоры между клубами находятся на финальной стадии. Сегодня "Челси" планирует отправить новый запрос о трансфере, чтобы окончательно закрыть соглашение.

Добавим, что недавно Кайседо лично отказал “Ливерпулю”, ведь пообещал присоединиться к “Челси”. “Мерсисайдцы” уже даже договорились с “Брайтоном” о выплате за трансфер размером в 110 миллионов фунтов, но сделка сорвалась.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон Мойсес Кайседо
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Источник:
Nico Schira

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