МЮ избавился от Фреда: Фенербахче объявил о трансфере

"Фенербахче" объявил о трансфере полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда. Трансфер обошелся туркам в 15 миллионов евро, учитывая бонусную часть.

Фред провел в "Манчестер Юнайтед" 5 неоднозначных сезонов, перейдя из "Шахтера" летом 2018-го за 59 миллионов евро. Полузащитник выступал в основе в разные отрезки этого периода, но системообразующим игроком или важным игроком так и не стал.

За "манкунианцев" бразилец сыграл в 213-ти матчах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Трансферная стоимость 30-летнего игрока составляет 20 миллионов евро.