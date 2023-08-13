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МЮ избавился от Фреда: Фенербахче объявил о трансфере

Англия
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5 лет в клубе и путевка в Турцию

МЮ избавился от Фреда: Фенербахче объявил о трансфере

Фото: twitter.com/Fenerbahce

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"Фенербахче" объявил о трансфере полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда. Трансфер обошелся туркам в 15 миллионов евро, учитывая бонусную часть.

Фред провел в "Манчестер Юнайтед" 5 неоднозначных сезонов, перейдя из "Шахтера" летом 2018-го за 59 миллионов евро. Полузащитник выступал в основе в разные отрезки этого периода, но системообразующим игроком или важным игроком так и не стал.

За "манкунианцев" бразилец сыграл в 213-ти матчах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Трансферная стоимость 30-летнего игрока составляет 20 миллионов евро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Фред Манчестер Юнайтед
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