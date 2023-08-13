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МЮ избавился от Фреда: Фенербахче объявил о трансфере
5 лет в клубе и путевка в Турцию
Фото: twitter.com/Fenerbahce
"Фенербахче" объявил о трансфере полузащитника "Манчестер Юнайтед" Фреда. Трансфер обошелся туркам в 15 миллионов евро, учитывая бонусную часть.
Фред провел в "Манчестер Юнайтед" 5 неоднозначных сезонов, перейдя из "Шахтера" летом 2018-го за 59 миллионов евро. Полузащитник выступал в основе в разные отрезки этого периода, но системообразующим игроком или важным игроком так и не стал.
За "манкунианцев" бразилец сыграл в 213-ти матчах, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач. Трансферная стоимость 30-летнего игрока составляет 20 миллионов евро.
Yeni transferimiz Fred, @AcibademSaglik— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023
Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/2xSfmPKfim
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