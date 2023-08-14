  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда

Англия
(1 голосов)

Аудиомнение #222

Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Читайте такжеЧелси – Ливерпуль. 1:1. Два отмененных гола на Стэмфорд Бридж – Видео обзор матча

Разобрались: проклят не "Тоттенхэм", а Харри Кейн. Достаточно ли качества в игре Роберта Санчес? Почему у "Челси" не получилось с Грэмом Поттером, а с Почеттино все должно выйти? Замена Салаха, вертикальность "Ливерпуля", нормальное судество в топ-матчем АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:39 – "Челси" – "Ливерпуль" (1:1);

16:08 – "Бавария" – "РБ Лейпциг" (0:3);

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

По теме
yellow-arrow
Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника из АПЛ у Ливерпуля
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Челси не стало подписывать Неймара, чтобы защитить место Мудрика в составе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Суперкубок Германии Мохамед Салах Харри Кейн РБ Лейпциг Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде