Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
Аудиомнение #222
Getty Images / Global Images Ukraine
Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Разобрались: проклят не "Тоттенхэм", а Харри Кейн. Достаточно ли качества в игре Роберта Санчес? Почему у "Челси" не получилось с Грэмом Поттером, а с Почеттино все должно выйти? Замена Салаха, вертикальность "Ливерпуля", нормальное судество в топ-матчем АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:39 – "Челси" – "Ливерпуль" (1:1);
16:08 – "Бавария" – "РБ Лейпциг" (0:3);
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших в сторону территории НАТО
- Марсель установил новую цену на Малиновского
- "Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО