Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда

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Разобрались: проклят не "Тоттенхэм", а Харри Кейн. Достаточно ли качества в игре Роберта Санчес? Почему у "Челси" не получилось с Грэмом Поттером, а с Почеттино все должно выйти? Замена Салаха, вертикальность "Ливерпуля", нормальное судество в топ-матчем АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:39 – "Челси" – "Ливерпуль" (1:1);

16:08 – "Бавария" – "РБ Лейпциг" (0:3);