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Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника у Ливерпуля
Второй за день хавбек выбрал "пенсионеров", а не "мерсисайдцев"
Фото: Het Nieuwsblad
Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавия решил перейти в "Челси". Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Отмечается, что отношения между двумя клубами хорошие, поэтому никаких вопросов по трансферу не предусматривается. Ожидается, что "пенсионеры" заплатят за 19-летнего опорника 50 млн. фунтов.
К игроку также активно проявлял интерес "Ливерпуль", однако бельгиец сделал выбор в пользу "синих".
"Мерсисайдцы" были готовы заплатить за трансфер Ромео 46 млн фунтов, однако руководство "святых" отклонило это предложение.
Примечательно, что ранее сегодня полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо также согласился перейти в "Челси". Игрока "чаек" также хотел подписать "Ливерпуль", испытывающий нехватку кадров в центральной линии поля.
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