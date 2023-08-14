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Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника у Ливерпуля

Англия
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Второй за день хавбек выбрал "пенсионеров", а не "мерсисайдцев"

Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника у Ливерпуля

Фото: Het Nieuwsblad

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Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавия решил перейти в "Челси". Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Отмечается, что отношения между двумя клубами хорошие, поэтому никаких вопросов по трансферу не предусматривается. Ожидается, что "пенсионеры" заплатят за 19-летнего опорника 50 млн. фунтов.

К игроку также активно проявлял интерес "Ливерпуль", однако бельгиец сделал выбор в пользу "синих".

"Мерсисайдцы" были готовы заплатить за трансфер Ромео 46 млн фунтов, однако руководство "святых" отклонило это предложение.

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Примечательно, что ранее сегодня полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо также согласился перейти в "Челси". Игрока "чаек" также хотел подписать "Ливерпуль", испытывающий нехватку кадров в центральной линии поля.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Мойсес Кайседо
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Источник:
The Athletic

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