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Кайседо: Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из Челси

Англия
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Мойсес поделился впечатлениями от трансфера

Кайседо: Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из Челси

ФК "Челсі" / Автор невідомий

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Новоиспеченный полузащитник "Челси" Моисес Кайседо прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

"Я очень рад присоединиться к "Челси"! Я очень рад быть здесь, в этом большом клубе. Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из "Челси".

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Я просто знал, что хочу подписать контракт с клубом. Это моя мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работу в команде", - поделился Мойсес.

"Пенсионеры" купили 21-летнего хавбека у "Брайтона" за 115 млн фунтов. Это рекордный трансфер в истории АПЛ.

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В статье: Челси (Лондон) Мойсес Кайседо
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Источник:
chelseafc.com

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