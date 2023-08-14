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Кайседо: Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из Челси
Мойсес поделился впечатлениями от трансфера
ФК "Челсі" / Автор невідомий
Новоиспеченный полузащитник "Челси" Моисес Кайседо прокомментировал свой переход в лондонский клуб.
"Я очень рад присоединиться к "Челси"! Я очень рад быть здесь, в этом большом клубе. Мне не пришлось дважды думать, когда мне позвонили из "Челси".
Я просто знал, что хочу подписать контракт с клубом. Это моя мечта быть здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать работу в команде", - поделился Мойсес.
"Пенсионеры" купили 21-летнего хавбека у "Брайтона" за 115 млн фунтов. Это рекордный трансфер в истории АПЛ.
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