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Манчестер Сити хочет заменить Мареза молодым Доку из Ренна
На перспективу
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ренном" о подписании 21-летнего Жереми Доку. "Сити" готовится предложить за бельгийца 45 миллионов евро.
Бельгийцем "Сити" хочет заменить недавно ушедшего в "Аль-Ахли" Рияда Мареза.
Эта сумма отличается от оценки Доку "Ренном". На даный момент неизвестно, сколько французы попросят за свою главную звезду, но трансферная стоимость футболиста по Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
В прошлом сезоне Доку провел за "Ренн" 35 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
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