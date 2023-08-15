Манчестер Сити хочет заменить Мареза молодым Доку из Ренна

"Манчестер Сити" ведет переговоры с "Ренном" о подписании 21-летнего Жереми Доку. "Сити" готовится предложить за бельгийца 45 миллионов евро.

Бельгийцем "Сити" хочет заменить недавно ушедшего в "Аль-Ахли" Рияда Мареза.

Эта сумма отличается от оценки Доку "Ренном". На даный момент неизвестно, сколько французы попросят за свою главную звезду, но трансферная стоимость футболиста по Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Доку провел за "Ренн" 35 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.