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Тео Уолкот официально заявил о завершении карьеры
Конец прекрасной истории
Фото: @SouthamptonFC
В своем Instagram игрок поделился информацией о завершении карьеры.
"Я хотел бы сказать большое спасибо всем менеджерам и тренерам, с которыми я работал, особенно Гарри за то, что дал мне старт, и Арсену за то, что выразил доверие и поддержку мне, когда я присоединился к клубу только в 16 лет."
"За 18 фантастических лет у АПЛ есть столько моментов, которыми я буду дорожить:
Первые дни в футбольном клубе "Саутгемптон", мой переход в "Арсенал", где я провел 12 прекрасных лет и забил более 100 голов. Выиграл Кубок Англии и забил в финале, о чем мечтают все дети. Мне представилась возможность 47 раз представлять Англию, побывать на Чемпионате Мира в 2006 году, в возрасте 17 лет, и все еще держать рекорд самого молодого дебютанта в сборной Англии и самого молодого автора хетрика в 19 лет – я никогда этого не забуду."
"Мне удалось вернуться назад в "Саутгемптон", чтобы завершить там откуда я начинал. Это отличный клуб с увлекательной молодой командой, которая, я знаю, будет становиться все лучше и лучше. Я чувствую, что правильным будет закончить здесь и сейчас."
"Спасибо всем, кто был со мной на этом пути."
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