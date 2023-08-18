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СМИ раскрыли причину срыва трансфера Пакета в Сити: бразилец подозревается в ставках

Англия
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"Горожане" не будут покупать игрока, которому грозит отстранение

СМИ раскрыли причину срыва трансфера Пакета в Сити: бразилец подозревается в ставках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

FA (Английская футбольная ассоциация) ведет расследование касаемо нарушения Лукасом Пакета ставочного кодекса, сообщает Daily Mail. Это стало причиной срыва перехода игрока в "Манчестер Сити".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что переход бразильца срывается по конфиденциальным причинам.

В "Вест Хэме" надеятся, что санкции со стороны FA будут незначительными. Клуб хотел продать бразильца в "Сити" минимум за 110 миллионов евро.

Напомним, что всего 3 месяца назад FA наказала Ивана Тоуни за ставки. Нападающий "Брентфорда" не сможет играть до января 2024-го.

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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Источник:
dailymail.co.uk

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