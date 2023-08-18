СМИ раскрыли причину срыва трансфера Пакета в Сити: бразилец подозревается в ставках

FA (Английская футбольная ассоциация) ведет расследование касаемо нарушения Лукасом Пакета ставочного кодекса, сообщает Daily Mail. Это стало причиной срыва перехода игрока в "Манчестер Сити".

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что переход бразильца срывается по конфиденциальным причинам.

В "Вест Хэме" надеятся, что санкции со стороны FA будут незначительными. Клуб хотел продать бразильца в "Сити" минимум за 110 миллионов евро.

Напомним, что всего 3 месяца назад FA наказала Ивана Тоуни за ставки. Нападающий "Брентфорда" не сможет играть до января 2024-го.