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СМИ раскрыли причину срыва трансфера Пакета в Сити: бразилец подозревается в ставках
"Горожане" не будут покупать игрока, которому грозит отстранение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
FA (Английская футбольная ассоциация) ведет расследование касаемо нарушения Лукасом Пакета ставочного кодекса, сообщает Daily Mail. Это стало причиной срыва перехода игрока в "Манчестер Сити".
Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что переход бразильца срывается по конфиденциальным причинам.
В "Вест Хэме" надеятся, что санкции со стороны FA будут незначительными. Клуб хотел продать бразильца в "Сити" минимум за 110 миллионов евро.
Напомним, что всего 3 месяца назад FA наказала Ивана Тоуни за ставки. Нападающий "Брентфорда" не сможет играть до января 2024-го.
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