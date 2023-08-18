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Пластмассовые клинки. АПЛ. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1

Англия
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И настойчивые лесники…

Пластмассовые клинки. АПЛ. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шеффилд Юнайтед" продал своего лучшего игрока прошлого сезона Илимана Ндиайе в "Марсель", вернул "Манчестер Сити" двух арендованных талантов, отпустил опорника Сандера Берге в "Бернли". Бенни Траоре, Густаво Хамер и Винисиус Соуза, пришедшие им на замену, старались, но "Форест" на глаза родной публики с боем все-таки сумел заработать три очка.

Долго ждать гола в нашем поединке не пришлось, хозяева в тривиальном стиле открыли счет. Орье навесил в штрафную площадку гостей, где Авоньи умело спрятался между двумя защитниками, ловко выпрыгнул и результативно пробил головой (1:0). "Лесники" постоянно искали своего нападающего и грузили снаряд в его сторону. Тайво имел шанс оформить дубль до перерыва, но оборонцы "клинков" несколько раз таки опередили форварда "Ноттингем Форест".

Подопечные Стива Купера действовали смело, в то время как "Шеффилд Юнайтед" выглядел зажато. Колоссальное количество брака, лишние касания, всегда неточный последний пас. Забив гол, "Форест" просто отдал снаряд сопернику – а какая разница, если он все равно не знает, как именно с ним нужно обращаться? Голкипера Тернера в первом тайме гости побеспокоили всего один раз, Винисиус Соуза хорошо прицелился из-за пределов штрафной площадки, однако американский вратарь в классном прыжке мяч достал.

В дебюте второй половины встречи "Шеффилд Юнайтед" организовал штурм ворот "Ноттингем Форест" и он принес дивиденды. Мяч после подачи с корнера отскочил прямо в ноги Хамеру – Густаво по красивой дуге перекинул всю заполненную штрафную и оставил не у дел Тернера (1:1). Затем опасно рядом со штангой пробил все тот же Соуза. Хекингботтом хорошо использовал паузу, на второй тайм гости вышли заряженными.

Естественно, хозяев подобный расклад не устраивал, они старались исправить положение, но вместе с этим активировали режим "встречных курсов". К примеру, Траоре в результате ошибки защитников выскочил один на один с голкипером и умудрился проиграть ему дуэль. "Ноттингем" не создал много моментов. Тычок в сторону ворот на стандарте в исполнении Боли, а также офсайды Авоньи и Эланги, скорее, выглядели пылью в глаза.

И все же, Крис Купер спас матч заменой. Авоньи уступил место на поле Вуду, а Крис отблагодарил тренера за доверие и коронно кивнул головой (2:1). Вновь зряче навесил в штрафную Серж Орье, он будто отзеркалил подачу, сделанную в начале поединка. У "клинков" же все козыри закончились еще на старте второй 45-минутки.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Ноттингем Форест" – "Шеффилд Юнайтед" 2:1

Голы: Авоньи (3), Вуд (89) – Хамер (48)

"Ноттингем Форест": Тернер – Боли (Эланга, 69), Уорралл, Маккенна – Орье, Данило (Куяте, 90+1), Мангаля (Йетс, 69), Уильямс – Джонсон (Ниакате, 90+1), Авоньи (Вуд, 84), Гиббс-Уайт

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Ахмедходжич, Иган, Робинсон – Осборн, Норвуд, Винисиус Соуза (Бэшем, 58), Лоу (Ларуси, 46) – Хамер, Осула (Брукс, 74), Траоре (Хакфорд, 82)

Предупреждения: Боли (36), Орье (44) – Норвуд (45+2), Хамер (72), Осборн (86)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Шеффилд Юнайтед Серж Орье Крис Вуд Тайво Авоньи
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