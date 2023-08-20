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Без Миколенко нет дела. Астон Вилла - Эвертон 4:0. Обзор матча и видео голов
Астон Вилла - Эвертон ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"
"Астон Вилла" несмотря на поражение в первом туре от "Ньюкасла", продолжает показывать сильную игру. Атака у подопечных Уная Эмери работает как часы.
Коуч "ирисок" продолжает доверять новичку команды Эшли Янгу, поэтому Виталий Миколенко второй матч подряд на скамейке запасных.
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
"Астон Вилла" - "Эвертон" 4:0
Голы: Макгинн (18), Дуглас Луис (24, с пенальти), Бэйли (51), Дуран (75)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.08.2023 в 20:59
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