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Без Миколенко нет дела. Астон Вилла - Эвертон 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Астон Вилла - Эвертон ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Без Миколенко нет дела. Астон Вилла - Эвертон 4:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Астон Вілла"

Новина українською

"Астон Вилла" несмотря на поражение в первом туре от "Ньюкасла", продолжает показывать сильную игру. Атака у подопечных Уная Эмери работает как часы.

Коуч "ирисок" продолжает доверять новичку команды Эшли Янгу, поэтому Виталий Миколенко второй матч подряд на скамейке запасных.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

"Астон Вилла" - "Эвертон" 4:0

Голы: Макгинн (18), Дуглас Луис (24, с пенальти), Бэйли (51), Дуран (75)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.08.2023 в 20:59
Тікати треба звідти Миколенку, бо деградує Евертон точно за сценарієм Лестера.
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