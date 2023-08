АПЛ. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1. Нервы на ровном месте

"Арсенал" ожидаемо приехал на "Селхерст Парк" сонным и не заплатил за пассивность зачетными пунктами лишь благодаря тому, что "Кристал Пэлас" по какой-то необъяснимой причине даже не пошел на жесткий штурм ворот Рамздейла при счете 0:1 и в большинстве. Подопечные Ходжсона заставили Артету немного понервничать, не без этого, но болельщики "канониров" однозначно видали и более валидольные концовки.

На первый тайм можно было смело опоздать, минут на тридцать – вообще спокойно. "Арсенал" больше владел мячом, поддавливал, а "Кристал Пэлас" старался разбегаться по флангам на контратаках, заряжать подачи в штрафную Рамздейла. Больших проблем для голкипера "канониров" хозяева такой тактикой не создали. А "пушкари" своей – добрых полчаса качественно усыпляли зрителей.

Подопечные Артеты не взвинчивали темп и не предлагали "стекольщикам" ничего экстраординарного. Гости катали мяч, искали пространство, но в 4 из 5 случаев стабильно в последний момент натыкались на кого-то из футболистов "Кристал Пэлас". "Арсенал", находясь со сферой, сейчас предпочитает оставлять аж трех человек в обороне. Вероятно, так Микель желает добиться надежности в защите и пропускать меньше голов на дистанции, но пока этот шаг отрицательно влияет на качество в атаке.

Что-то должно было помочь раскрыть этот матч. Пробовал Нкетиа – сначала Эдди зарядил в штангу, а затем вместе с Джонстоном перекинул и ворота. Да, мягко скажем, не Габи Жезус. Под занавес первого тайма лучше получилось разбудить публику у Эдегора, вратарю "орлов" пришлось вытягиваться в струнку под перекладину и переводить снаряд на угловой.

В начале второй половины встречи "Арсенал" наконец-то перестал делать по 100500 лишних касаний. Квинтэссенцией простоты стал розыгрыш штрафного: Мартинелли аккуратно покатил мяч вперед, Парти перекрыл путь сразу двум игрокам соперника, Нкетиа подхватил снаряд, прокинул его себе на ход и был сбит Джонстоном. Дэвид Кут справедливо указал на 11-метровую отметку, Эдегор разобрался с голкипером максимально хладнокровно (0:1).

После забитого мяча команды устроили обмен ударами, на неточные выстрелы Эдуара и Эзе "канониры" ответили залпами Парти (вратарь) и Хавертца (остро, но мимо). А затем за каких-то 7 минут Томиясу получил две желтых карточки: первую за то, что вбрасывал мяч из аута почти полминуты, а еще одну за фол на Айю. В Твиттере активно спорят, тянуло ли нарушение правил на второй горчичник, однако повод Такэхиро арбитру точно дал, его оказалось достаточно.

