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АПЛ. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1. Нервы на ровном месте

Англия
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(1 голосов)

Непростые три очка для "канониров"

АПЛ. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1. Нервы на ровном месте

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" ожидаемо приехал на "Селхерст Парк" сонным и не заплатил за пассивность зачетными пунктами лишь благодаря тому, что "Кристал Пэлас" по какой-то необъяснимой причине даже не пошел на жесткий штурм ворот Рамздейла при счете 0:1 и в большинстве. Подопечные Ходжсона заставили Артету немного понервничать, не без этого, но болельщики "канониров" однозначно видали и более валидольные концовки.

На первый тайм можно было смело опоздать, минут на тридцать – вообще спокойно. "Арсенал" больше владел мячом, поддавливал, а "Кристал Пэлас" старался разбегаться по флангам на контратаках, заряжать подачи в штрафную Рамздейла. Больших проблем для голкипера "канониров" хозяева такой тактикой не создали. А "пушкари" своей – добрых полчаса качественно усыпляли зрителей.

Подопечные Артеты не взвинчивали темп и не предлагали "стекольщикам" ничего экстраординарного. Гости катали мяч, искали пространство, но в 4 из 5 случаев стабильно в последний момент натыкались на кого-то из футболистов "Кристал Пэлас". "Арсенал", находясь со сферой, сейчас предпочитает оставлять аж трех человек в обороне. Вероятно, так Микель желает добиться надежности в защите и пропускать меньше голов на дистанции, но пока этот шаг отрицательно влияет на качество в атаке.

Что-то должно было помочь раскрыть этот матч. Пробовал Нкетиа – сначала Эдди зарядил в штангу, а затем вместе с Джонстоном перекинул и ворота. Да, мягко скажем, не Габи Жезус. Под занавес первого тайма лучше получилось разбудить публику у Эдегора, вратарю "орлов" пришлось вытягиваться в струнку под перекладину и переводить снаряд на угловой.

В начале второй половины встречи "Арсенал" наконец-то перестал делать по 100500 лишних касаний. Квинтэссенцией простоты стал розыгрыш штрафного: Мартинелли аккуратно покатил мяч вперед, Парти перекрыл путь сразу двум игрокам соперника, Нкетиа подхватил снаряд, прокинул его себе на ход и был сбит Джонстоном. Дэвид Кут справедливо указал на 11-метровую отметку, Эдегор разобрался с голкипером максимально хладнокровно (0:1).

После забитого мяча команды устроили обмен ударами, на неточные выстрелы Эдуара и Эзе "канониры" ответили залпами Парти (вратарь) и Хавертца (остро, но мимо). А затем за каких-то 7 минут Томиясу получил две желтых карточки: первую за то, что вбрасывал мяч из аута почти полминуты, а еще одну за фол на Айю. В Твиттере активно спорят, тянуло ли нарушение правил на второй горчичник, однако повод Такэхиро арбитру точно дал, его оказалось достаточно.

Артета корректировал ситуацию заменами, он снял с игры Мартинелли, Нкетию, Эдегора и Саку, выпустив вместо них игроков оборонительного плана. Выскочил на поле даже украинец Александр Зинченко. "Кристал Пэлас" владел мячом, давил, но из реально опасного у ворот Рамздейла можно вспомнить разве что неточный удар Митчелла. "Арсенал" стал третьей командой, набравшей 6 из 6 очков в стартовых двух турах АПЛ – ребята Артеты примыкают к "Брайтону" и "Манчестер Сити". Вопрос только в том, когда же лондонцы наконец-то проснутся.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" 0:1

Гол: Эдегор (53, с пенальти)

"Кристал Пэлас": Джонстон – Уорд (Рак-Саки, 83), Андерсен, Гэйи, Митчелл – Лерма, Дукуре – Айю, Эзе, Шлупп (Ахамада, 74) – Эдуар

"Арсенал": Рамздейл – Парти, Уайт, Салиба, Томиясу – Эдегор (Зинченко, 89), Райс, Хавертц – Сака (Кивер, 89), Нкетиа (Жоржиньо, 79), Мартинелли (Габриэл Магальяэс, 70)

Предупреждения: Айю (27), Дукуре (90+1) – Томиясу (60, 67), Хавертц (90+4)

Удаление: Томиясу (67)

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В статье: Рой Ходжсон Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко Мартин Эдегор Токихиру Томиясу
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Комментарии (2)
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ВасяКулебяка (Козливка)
22.08.2023 в 00:04
Суддя забулив японця
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Грязный Гаррик (C)
22.08.2023 в 00:00
Жаль,был за Кристал...Левый пеналь все решил
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