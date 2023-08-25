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В Роме уверены, что заключат сделку по Лукаку. Представители клуба в Лондоне

Англия
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Это все ещё аренда

В Роме уверены, что заключат сделку по Лукаку. Представители клуба в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представители "Ромы" вылетели в Лондон, для переговоров по трансферу Ромелу Лукаку с руководством "Челси". В руководстве римского клуба уверены, что сделку удастся завершить.

"Рома" хочет арендовать нападающего. Клубы уже ведут переговоры о стоимости аренды и распределения зарплаты.

"Римляне" не смогут себе позволить бельгийца на постоянной основе из-за высокой зарплаты и трансферной стоимости нападающего. Ранее переговоры по Лукаку вел "Ювентус". Клуб хочет обменять форварда на Душана Влаховича.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Рома (Рим)
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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