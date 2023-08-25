В Роме уверены, что заключат сделку по Лукаку. Представители клуба в Лондоне

Представители "Ромы" вылетели в Лондон, для переговоров по трансферу Ромелу Лукаку с руководством "Челси". В руководстве римского клуба уверены, что сделку удастся завершить.

"Рома" хочет арендовать нападающего. Клубы уже ведут переговоры о стоимости аренды и распределения зарплаты.

"Римляне" не смогут себе позволить бельгийца на постоянной основе из-за высокой зарплаты и трансферной стоимости нападающего. Ранее переговоры по Лукаку вел "Ювентус". Клуб хочет обменять форварда на Душана Влаховича.