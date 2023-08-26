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Байер подпишет вингера Саутгемптона
За него заплатят 20 миллионов фунтов
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Вингер "Саутгемптона" Натан Телла вскоре станет игроком немецкого "Байера".
Стороны договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 20 миллионов фунтов + процент от перепродажи. Сегодня, 26 августа, игрок улетит в Германию для прохождения медосмотра и подписания 5-летнего контракта.
В прошлом сезоне Телла выступал за "Бернли" на правах аренды. На его счету 19 голов и 5 результативных передач в 45 матчах.
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Источник:The Athletic
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