Байер подпишет вингера Саутгемптона

Вингер "Саутгемптона" Натан Телла вскоре станет игроком немецкого "Байера".

Стороны договорились о трансфере 24-летнего футболиста за 20 миллионов фунтов + процент от перепродажи. Сегодня, 26 августа, игрок улетит в Германию для прохождения медосмотра и подписания 5-летнего контракта.

В прошлом сезоне Телла выступал за "Бернли" на правах аренды. На его счету 19 голов и 5 результативных передач в 45 матчах.