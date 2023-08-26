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Арсенал - Фулхэм 2:2. Обзор матча и видео голов
"Канониры" упускают победу в концовке
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Арсенал" и "Фулхэм" расписали результативную ничью. Счет во встрече уже на первой минуте усилиями Перейры открыли "дачники". Все остальные три взятия ворот в поединке пришлись на второй тайм.
Александр Зинченко начал эту игру на скамейке для запасных. Однако в итоге украинский защитник на 56-й минуте встречи все-таки появился на поле.
После 3-х туров у команды Микеля Артеты 7 очков. В свою очередь "Фулхэм" за три матча заработал 4 балла.
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Голы: Сака (70, с пенальти), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)
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