Арсенал - Фулхэм 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура чемпионата Англии "Арсенал" и "Фулхэм" расписали результативную ничью. Счет во встрече уже на первой минуте усилиями Перейры открыли "дачники". Все остальные три взятия ворот в поединке пришлись на второй тайм.

Александр Зинченко начал эту игру на скамейке для запасных. Однако в итоге украинский защитник на 56-й минуте встречи все-таки появился на поле.

После 3-х туров у команды Микеля Артеты 7 очков. В свою очередь "Фулхэм" за три матча заработал 4 балла.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Арсенал" – "Фулхэм" 2:2

Голы: Сака (70, с пенальти), Нкетиа (72) – Перейра (1), Пальинья (87)