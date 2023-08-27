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АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2. Было близко к ничьей

Англия
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"Горожане" чуть не сыграли вничью против новичка АПЛ

АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2. Было близко к ничьей

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, третий тур

"Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный арбитр: Джаред Джиллетт

В "Сити" обычно есть два варианта развития событий в матчах против откровенно слабейших команд: первый – соперник ставит глухую оборону, "горожане" его громят, второй – соперник ставит глухую оборону, "горожане" едва зарабатывают три очка. Сегодня был как раз второй вариант.

За первый тайм хозяева ни разу не пробили по воротам соперника. Им было некогда: приходилось обороняться. Иногда доходило до такого, что даже футболисты не выдерживали. На 17-й минуте пришлось заменить полузащитника Бена Озборна. Он принял на себя мощный удар Кайла Уокера и не смог продолжить игру.

После тяжелых стартовых 20 минут "Сити" начал находить пробелы в обороне "клинков". На 27-й минуте Холанд сбросил под удар Альваресу, однако его выстрел в упор потянул голкипер. Еще через 10 минут и сам Эрлинг мог забивать. На этот раз Фодерингем в игру не вступал: норвежец не реализовал пенальти и попал в штангу. Удар был настолько мощным, что мяч улетел в боковую линию.

Старт второго тайма был похож на старт первого, однако дальше игроки "Шеффилда" перестали успевать за действиями соперника. Дважды спасал Фодерингем, однажды Родри из выгодной позиции не попал в створ.

На 63-й минуте хозяев не спас ни голкипер, ни каркас ворот. Холанд головой замкнул подачу Грилиша. Третий гол норвежца в нынешнем сезоне. Пока он делит пальму первенства в списке бомбардиров АПЛ вместе с Авонии, Марчем и Мбемо.

"Сити" продолжал держать мяч, в дальнейшем создавал моменты. А вот в обороне позволял играть вальяжно. На 85-й минуте Уокер хотел сохранить мяч и отдал пятой пас в свою штрафную. Далее мяч дошел до Богла, который переиграл Эдерсона. 1:1 на табло.

И это далеко не все. В игру на 86-й минуте вошел Фил Фоден и сразу принял участие в двух супермоментах. Сначала отдал под удар Альваресу, но с девяти метров бил очень неточно. Далее Фоден выступил в роли ассистента, взяв роль в комбинации гола Родри.

Хотя, как позже оказалось, испанский полузащитник и установил итоговый счет, однако у “Шеффилда” еще был шанс его сравнять. Ахмедходжич с метра не смог замкнуть навес партнера. Разочарование для "клинков".

"Манчестер Сити" после трех туров остается единственной командой АПЛ, которая еще не теряла очки. Конечно, подопечные Гвардиолы единолично возглавляют таблицу. "Шеффилд Юнайтед" не единственный коллектив чемпионата, у которого все еще ноль очков. Компанию ему составляют "Эвертон", "Бернли" и "Лутон". В последних двух – по два сыгранных матча.

"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Богл 85 – Холанд 63, Родри 88

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Ахмедходжич, Иган, Робинсон – Балдок (Богл 71), Соуза, Норвуд (Бешем 80), Хаммер, Озборн (Ляруси 17) – Осула (Макберни 71), Траоре

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Б. Силва, Родри – Альварес, Ковачич (Фоден 86), Грилиш – Холанд

Предупреждения: Балдок 45+4, Осула 60, Цена 78, Иган 83

Нереализованный пенальти: Холанд 37 (штанга)

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В статье: Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Эрлинг Холанд
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