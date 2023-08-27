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АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2. Было близко к ничьей
"Горожане" чуть не сыграли вничью против новичка АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
"Бремолл Лейн" (Шеффилд)
Главный арбитр: Джаред Джиллетт
В "Сити" обычно есть два варианта развития событий в матчах против откровенно слабейших команд: первый – соперник ставит глухую оборону, "горожане" его громят, второй – соперник ставит глухую оборону, "горожане" едва зарабатывают три очка. Сегодня был как раз второй вариант.
За первый тайм хозяева ни разу не пробили по воротам соперника. Им было некогда: приходилось обороняться. Иногда доходило до такого, что даже футболисты не выдерживали. На 17-й минуте пришлось заменить полузащитника Бена Озборна. Он принял на себя мощный удар Кайла Уокера и не смог продолжить игру.
После тяжелых стартовых 20 минут "Сити" начал находить пробелы в обороне "клинков". На 27-й минуте Холанд сбросил под удар Альваресу, однако его выстрел в упор потянул голкипер. Еще через 10 минут и сам Эрлинг мог забивать. На этот раз Фодерингем в игру не вступал: норвежец не реализовал пенальти и попал в штангу. Удар был настолько мощным, что мяч улетел в боковую линию.
HAALAND'S PENALTY HITS THE POST ❌ pic.twitter.com/6cWt7SExoi— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2023
Старт второго тайма был похож на старт первого, однако дальше игроки "Шеффилда" перестали успевать за действиями соперника. Дважды спасал Фодерингем, однажды Родри из выгодной позиции не попал в створ.
На 63-й минуте хозяев не спас ни голкипер, ни каркас ворот. Холанд головой замкнул подачу Грилиша. Третий гол норвежца в нынешнем сезоне. Пока он делит пальму первенства в списке бомбардиров АПЛ вместе с Авонии, Марчем и Мбемо.
"Сити" продолжал держать мяч, в дальнейшем создавал моменты. А вот в обороне позволял играть вальяжно. На 85-й минуте Уокер хотел сохранить мяч и отдал пятой пас в свою штрафную. Далее мяч дошел до Богла, который переиграл Эдерсона. 1:1 на табло.
И это далеко не все. В игру на 86-й минуте вошел Фил Фоден и сразу принял участие в двух супермоментах. Сначала отдал под удар Альваресу, но с девяти метров бил очень неточно. Далее Фоден выступил в роли ассистента, взяв роль в комбинации гола Родри.
Хотя, как позже оказалось, испанский полузащитник и установил итоговый счет, однако у “Шеффилда” еще был шанс его сравнять. Ахмедходжич с метра не смог замкнуть навес партнера. Разочарование для "клинков".
????????— Manchester City (@ManCity) August 27, 2023
⚔️ 1-2 ???? #ManCity pic.twitter.com/4zKX3I2SVW
"Манчестер Сити" после трех туров остается единственной командой АПЛ, которая еще не теряла очки. Конечно, подопечные Гвардиолы единолично возглавляют таблицу. "Шеффилд Юнайтед" не единственный коллектив чемпионата, у которого все еще ноль очков. Компанию ему составляют "Эвертон", "Бернли" и "Лутон". В последних двух – по два сыгранных матча.
"Шеффилд Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Богл 85 – Холанд 63, Родри 88
"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Ахмедходжич, Иган, Робинсон – Балдок (Богл 71), Соуза, Норвуд (Бешем 80), Хаммер, Озборн (Ляруси 17) – Осула (Макберни 71), Траоре
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол – Б. Силва, Родри – Альварес, Ковачич (Фоден 86), Грилиш – Холанд
Предупреждения: Балдок 45+4, Осула 60, Цена 78, Иган 83
Нереализованный пенальти: Холанд 37 (штанга)
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