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Ливерпуль не намерен продавать Салаха. Аль-Иттихад готов побить трансферный рекорд АПЛ
Ливерпуль не намерен отпускать Мохамеда Салаха за 150 млн. евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее стало известно, что в приобретении форварда "Ливерпуля" заинтересован "Аль-Иттихад" – саудовский клуб готов заплатить за Салаха 150 миллионов евро.
Также сообщалось, что трансфер египетского футболиста уже согласован. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, это не соответствует действительности: официального предложения пока что не было, а "Ливерпуль" все еще не намерен продавать игрока.
Отмечается, что саудовцы по-прежнему планируют оформить сделку и могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.
В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Египтянину 31 год и он провел 6 последних лет в стане "красных".
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