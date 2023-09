Конкурент Трубина близок к переезду в АПЛ – источник

Одиссеас Влаходимос переходит к "Ноттингему Форесту". Все договоренности с "Бенфикой" согласованы, сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня игрок отправится в Великобританию для прохождения медицинского обследования.

29-летний голкипер сборной Греции в прошлом сезоне провел 54 поединка за "Бенфику", в которых пропустил 39 мячей. Известно, что у наставника орлов произошел конфликт с греком, после которого голкипер пожелал покинуть команду.

По данным портала transfermarkt, стоимость Влаходимоса 16 миллионов евро.

EXCL: Odisseas Vlachodimos to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed with Benfica right now, it’s all sealed between clubs ???????? #NFFC



Player now travelling to the UK for medical tests later today.



New goalkeeper for Forest.#DeadlineDay pic.twitter.com/N2B1mJEdql