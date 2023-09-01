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Конкурент Трубина близок к переезду в АПЛ – источник
По данным портала transfermarkt, стоимость Влаходимоса 16 миллионов евро
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Одиссеас Влаходимос переходит к "Ноттингему Форесту". Все договоренности с "Бенфикой" согласованы, сообщает Фабрицио Романо.
Сегодня игрок отправится в Великобританию для прохождения медицинского обследования.
29-летний голкипер сборной Греции в прошлом сезоне провел 54 поединка за "Бенфику", в которых пропустил 39 мячей. Известно, что у наставника орлов произошел
По данным портала transfermarkt, стоимость Влаходимоса 16 миллионов евро.
EXCL: Odisseas Vlachodimos to Nottingham Forest, here we go! Deal agreed with Benfica right now, it’s all sealed between clubs ???????? #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023
Player now travelling to the UK for medical tests later today.
New goalkeeper for Forest.#DeadlineDay pic.twitter.com/N2B1mJEdql
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