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Конкурент Трубина близок к переезду в АПЛ – источник

Англия
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По данным портала transfermarkt, стоимость Влаходимоса 16 миллионов евро

Конкурент Трубина близок к переезду в АПЛ – источник

gettyimages

UA-Футбол
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Одиссеас Влаходимос переходит к "Ноттингему Форесту". Все договоренности с "Бенфикой" согласованы, сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня игрок отправится в Великобританию для прохождения медицинского обследования.

29-летний голкипер сборной Греции в прошлом сезоне провел 54 поединка за "Бенфику", в которых пропустил 39 мячей. Известно, что у наставника орлов произошел конфликт с греком, после которого голкипер пожелал покинуть команду.

По данным портала transfermarkt, стоимость Влаходимоса 16 миллионов евро.

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В статье: Ноттингем Форест Одиссеас Влаходимос Бенфика
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