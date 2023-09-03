АПЛ. Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2. Сдержать Эдуара и Эзе было невозможно

Данное противостояние вряд ли вызвало большой ажиотаж среди украинских болельщиков, однако посмотреть точно было на что. Хозяева поля порадовали тремя красивыми забитыми голами и очень уверенной игрой под давлением, а гости, несмотря на два забитых гола, разочаровали обороной и неумением строить позиционные атаки.

Началась встреча тотальным владением мяча со стороны "Вулверхэмптона", который, правда, не воплощал этот контроль в действительно острые моменты. Запомнились лишь очень слабые попытки от Фабиу Силвы и Гомеша.

Однако у "орлов" не было даже таких моментов, они проснулись только после стартовых 13 минут, когда Эберечи Эзе едва ли не впервые повел свою команду на чужую половину поля. Он очень хотел заработать пенальти, упав в штрафной после небольшого прикосновения соперника, однако Роберт Джонс показал продолжать, а ВАР впоследствии лишь подтвердил правильность решения главного арбитра.

Впоследствии состоялся самый опасный момент первого тайма, когда после ошибки голкипера "волков" Жозе Са снаряд после удара от Айю вынес с линии ворот Макс Килман. Кажется, что именно после этого столичные ребята почувствовали запах крови, но результативно клюнуть своего соперника в этот период "орлы" так и не смогли. Обменявшись небольшим количеством не очень острых моментов, команды ушли на перерыв.

А уже во второй половине встречи хозяева поля, похоже, изрядно наточили свой клюв, открыв счет на 56-й минуте: Одсон Эдуар, опередив в борьбе Макса Килмана, откликнулся на великолепный прострел от Митчелла с правого фланга и направил круглого в ближний угол ворот.

Однако "волки" даже не думали сдаваться и показали свои зубы, ведь на 65-й минуте они сравняли счет благодаря голу Хвана Хи Чхана, который появился на поле буквально несколькими мгновениями ранее. Простая подача со штрафного от Педру Нету и красивый удар головой в дальний угол в исполнении корейца.

Такое развитие событий явно не устраивало "Пэлас" и они продолжили свое давление. Несколько сейвов в исполнении Са лишь отсрочили второе в этом матче взятие его ворот. На 78-й минуте Андерсен сделал длинную передачу вперед, на которую откликнулся Матета, сбросив мяч точно на Эберечи Эзе. Англичанин мастерски принял снаряд одним касанием, а вторым отправил его в сетку ворот.

Ну а еще через 6 минут Одсон Эдуар похоронил любые надежды гостей на положительный результат в этой встрече. Красивая стеночка с Матета и удар в дальний угол от французского нападающего. На последних секундах игры Матеуш Кунья сократил отставание в счете ударом головой после еще одного ассиста от Нету, однако это не стало причиной для возрождения какой-либо интриги.

Мощный матч в исполнении "орлов", которые заслуженно добывают свою вторую победу в этом сезоне. Адля "Вулверхэмптона" это уже третье поражение в первых 4 турах.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Вулверхэмптон" 3:2

Голы: Эдуар (56, 84), Эзе (78) – Хван Хи Чхан (65), Кунья (90+6)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Ворд, Гейи, Андерсен, Митчелл — Дукуре, Лерма, Айю, Эзе, Шлупп (Матета, 71) — Эдуар (Хьюз, 90).

"Вулверхэмптон": Са — Семеду, Килман, Доусон, Аит-Нури (Буену, 82) — Гомеш (Калайджич, 81), Лемина, Сарабия (Хван Хи Чхан, 60), Нету — Кунья, Силва (Траоре, 73).

Предупреждения: Ворд (52) – Семеду (24), Аит-Нури (27), Гомеш (55)