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Трансфер Шевченко в Челси – самый дорогой входной переход в истории АПЛ, учитывая инфляцию

Англия
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Сейчас бы Андрей Николаевич стоил бы дороже Неймара

Трансфер Шевченко в Челси – самый дорогой входной переход в истории АПЛ, учитывая инфляцию

Sky Sports

Новина українською

Английское издание Sky Sports подсчитало самые дорогие трансферы в истории АПЛ с учетом инфляции.

Лидерство в этом списке занимает переход легенды украинского футбола Андрея Шевченко. В 2006-м "Челси" заплатил "Милану" за украинского нападающего за 43,875 миллиона фунтов. Учитывая инфляцию, сегодня этот трансфер обошелся бы "пенсионерам" в фантастические 250 миллионов евро.

ТОП-10 самых дорогих входных переходов в истории АПЛ с учетом инфляции:

  1. Андрей Шевченко (из "Милана" в "Челси" в 2006-м году) – 250 миллионов евро;
  2. Рио Фердинанд ("Лидс" - "Ман Юнайтед", 2002) - 231;
  3. Фернандо Торрес ("Ливерпуль" – "Челси", 2011) – 211;
  4. Алан Ширер ("Блэкберн" - "Ньюкасл", 1996) - 207;
  5. Уэйн Руни ("Эвертон" - "Ман Юнайтед", 2004) - 206;
  6. Себастьян Верон ("Лацио" – "Ман Юнайтед", 2001) – 201;
  7. Майкл Эссьен ("Лион" - "Челси", 2005) - 199;
  8. Серхио Агуэро ("Атлетико" – "Ман Сити", 2011) – 194;
  9. Дидье Дрогба ("Марсель" – "Челси", 2004) – 194;
  10. Поль Погба ("Ювентус" – "Ман Юнайтед", 2016) – 192.
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В статье: Андрей Шевченко Рио Фердинанд Уэйн Руни Фернандо Торрес Майкл Эссьен Дидье Дрогба Алан Ширер Поль Погба Серхио Агуэро Челси (Лондон) Хуан Себастьян Верон
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
03.09.2023 в 20:18
Щось вони гонять. З 2006 року ціни не піднялися в 4,5 рази. 50-70% так, але не 450%
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