Трансфер Шевченко в Челси – самый дорогой входной переход в истории АПЛ, учитывая инфляцию

Английское издание Sky Sports подсчитало самые дорогие трансферы в истории АПЛ с учетом инфляции.

Лидерство в этом списке занимает переход легенды украинского футбола Андрея Шевченко. В 2006-м "Челси" заплатил "Милану" за украинского нападающего за 43,875 миллиона фунтов. Учитывая инфляцию, сегодня этот трансфер обошелся бы "пенсионерам" в фантастические 250 миллионов евро.

ТОП-10 самых дорогих входных переходов в истории АПЛ с учетом инфляции: