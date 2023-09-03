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Трансфер Шевченко в Челси – самый дорогой входной переход в истории АПЛ, учитывая инфляцию
Сейчас бы Андрей Николаевич стоил бы дороже Неймара
Sky Sports
Английское издание Sky Sports подсчитало самые дорогие трансферы в истории АПЛ с учетом инфляции.
Лидерство в этом списке занимает переход легенды украинского футбола Андрея Шевченко. В 2006-м "Челси" заплатил "Милану" за украинского нападающего за 43,875 миллиона фунтов. Учитывая инфляцию, сегодня этот трансфер обошелся бы "пенсионерам" в фантастические 250 миллионов евро.
ТОП-10 самых дорогих входных переходов в истории АПЛ с учетом инфляции:
- Андрей Шевченко (из "Милана" в "Челси" в 2006-м году) – 250 миллионов евро;
- Рио Фердинанд ("Лидс" - "Ман Юнайтед", 2002) - 231;
- Фернандо Торрес ("Ливерпуль" – "Челси", 2011) – 211;
- Алан Ширер ("Блэкберн" - "Ньюкасл", 1996) - 207;
- Уэйн Руни ("Эвертон" - "Ман Юнайтед", 2004) - 206;
- Себастьян Верон ("Лацио" – "Ман Юнайтед", 2001) – 201;
- Майкл Эссьен ("Лион" - "Челси", 2005) - 199;
- Серхио Агуэро ("Атлетико" – "Ман Сити", 2011) – 194;
- Дидье Дрогба ("Марсель" – "Челси", 2004) – 194;
- Поль Погба ("Ювентус" – "Ман Юнайтед", 2016) – 192.
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Источник:Sky Sports
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Комментарии (1)
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Карпатий(Штати) (Чикаго)
03.09.2023 в 20:18
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