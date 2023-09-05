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Джордан Хендерсон заявил, что решился на переход в Саудовскую Аравию не из-за денег

Англия
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В летнее трансферное окно Хендерсон перешел из Ливерпуля в саудовский Аль-Иттифак

Джордан Хендерсон заявил, что решился на переход в Саудовскую Аравию не из-за денег

Фото: Ettifaq Club

UA-Футбол
Новина українською

В летнее трансферное окно Хендерсон перешел из "Ливерпуля" в саудовский "Аль-Иттифак". "Красные" получили 12 миллионов фунтов за трансфер.

– Возможность работать с Джеррардом в совершенно другой лиге и совершенно другой культуре была чем-то совершенно новым, интересным с точки зрения проекта, который был поставлен перед нами, с точки зрения лиги и использования моего опыта.

Я могу попытаться помочь команде во многих различных областях и чувствую, что люди это ценят. Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви очень хотел подписать меня.

Я знаю, что клуб действительно хотел, чтобы я пришел, они хотели, чтобы мы попытались построить в течение следующих нескольких лет что-то такое, что останется на долгие годы и поможет лиге стать одной из лучших в мире.

– Касается ли это денег? Потому что многие люди услышат, как ты говоришь: "Я хочу новый вызов, новый проект, работать со Стиви и испытать новые ощущения", но все равно скажут: "Он просто погнался за деньгами".

– Это было самое трудное. Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: "Да, я ухожу". Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией. Никогда.

Не поймите меня неправильно, когда ты переезжаешь, ты должен быть уверен. У тебя должны быть финансовые возможности, ты должен чувствовать себя желанным, ты должен чувствовать, что тебя ценят. И деньги – часть этого. Но это была не единственная причина. И эти возможности появились еще до того, как заговорили о деньгах, – сказал Хендерсон.

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В статье: Джордан Хендерсон
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Источник:
theathletic

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