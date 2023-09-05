Джордан Хендерсон заявил, что решился на переход в Саудовскую Аравию не из-за денег

В летнее трансферное окно Хендерсон перешел из "Ливерпуля" в саудовский "Аль-Иттифак". "Красные" получили 12 миллионов фунтов за трансфер.

– Возможность работать с Джеррардом в совершенно другой лиге и совершенно другой культуре была чем-то совершенно новым, интересным с точки зрения проекта, который был поставлен перед нами, с точки зрения лиги и использования моего опыта.

Я могу попытаться помочь команде во многих различных областях и чувствую, что люди это ценят. Приятно чувствовать себя желанным игроком. Я знаю, что Стиви очень хотел подписать меня.

Я знаю, что клуб действительно хотел, чтобы я пришел, они хотели, чтобы мы попытались построить в течение следующих нескольких лет что-то такое, что останется на долгие годы и поможет лиге стать одной из лучших в мире.