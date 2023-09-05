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Ван де Бек не попал в заявку Манчестер Юнайтед на Лигу чемпионов

Англия
(1 голосов)

Пора уходить

Ван де Бек не попал в заявку Манчестер Юнайтед на Лигу чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" опубликовал заявку на следующий сезон Лиги чемпионов. "Манкунианцы" не включили в состав Донни ван де Бека, пришедшего в клуб за 40 миллионов евро 3 года назад.

Ван де Бек не ушел даже в аренду в прошлом сезоне и так и не ушел в этом. В клубе собирались расстаться с нидерландским полузащитником, но похоже так и не нашли претендентов, готовых купить полузащитника, который не играл регулярно почти три сезона.

При этом "Юнайтед" включил в заявку все подписания последнего дня (Алтая Байиндира, Джонни Эванса, Серхио Регилона и Софьяна Амрабата), а также травмированных Тирела Маласию и Люка Шоу.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Алтай Байиндир, Андре Онана, Том Хитон.

Защитники: Диого Далот, Виктор Линделоф, Тайрел Малайзия, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака.

Полузащитники: Софьян Амрабат, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Мейсон Маунт.

Нападающие: Энтони, Джейдон Санчо, Факундо Пеллистри, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Расмус Хойлунд.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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