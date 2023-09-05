Ван де Бек не попал в заявку Манчестер Юнайтед на Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" опубликовал заявку на следующий сезон Лиги чемпионов. "Манкунианцы" не включили в состав Донни ван де Бека, пришедшего в клуб за 40 миллионов евро 3 года назад.

Ван де Бек не ушел даже в аренду в прошлом сезоне и так и не ушел в этом. В клубе собирались расстаться с нидерландским полузащитником, но похоже так и не нашли претендентов, готовых купить полузащитника, который не играл регулярно почти три сезона.

При этом "Юнайтед" включил в заявку все подписания последнего дня (Алтая Байиндира, Джонни Эванса, Серхио Регилона и Софьяна Амрабата), а также травмированных Тирела Маласию и Люка Шоу.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Алтай Байиндир, Андре Онана, Том Хитон.

Защитники: Диого Далот, Виктор Линделоф, Тайрел Малайзия, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака.

Полузащитники: Софьян Амрабат, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Мейсон Маунт.

Нападающие: Энтони, Джейдон Санчо, Факундо Пеллистри, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Расмус Хойлунд.