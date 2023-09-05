Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван де Бек не попал в заявку Манчестер Юнайтед на Лигу чемпионов
Пора уходить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" опубликовал заявку на следующий сезон Лиги чемпионов. "Манкунианцы" не включили в состав Донни ван де Бека, пришедшего в клуб за 40 миллионов евро 3 года назад.
Ван де Бек не ушел даже в аренду в прошлом сезоне и так и не ушел в этом. В клубе собирались расстаться с нидерландским полузащитником, но похоже так и не нашли претендентов, готовых купить полузащитника, который не играл регулярно почти три сезона.
При этом "Юнайтед" включил в заявку все подписания последнего дня (Алтая Байиндира, Джонни Эванса, Серхио Регилона и Софьяна Амрабата), а также травмированных Тирела Маласию и Люка Шоу.
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Алтай Байиндир, Андре Онана, Том Хитон.
Защитники: Диого Далот, Виктор Линделоф, Тайрел Малайзия, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Рафаэль Варан, Джонни Эванс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака.
Полузащитники: Софьян Амрабат, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Мейсон Маунт.
Нападающие: Энтони, Джейдон Санчо, Факундо Пеллистри, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Расмус Хойлунд.
Популярное сейчас
- Сидорчук переходит в европейский клуб, - СМИ
- Эрдоган: Перспектив для достижения мира в Украине нет
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО