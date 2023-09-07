Салах не перейдет в Аль-Иттихад в сентябре. Мохамед остается в Ливерпуле

По данным Foot Mercato, несмотря на то, что "Аль-Иттихад" предлагал "Ливерпулю" 100 млн евро, сделка заключена не будет, Салах останется в Англии.

Ранее сообщалось, что Саудовский клуб готов увеличить предложение до 200 миллионов фунтов, несмотря на нежелание "Ливерпуля" продавать игрока, для переговоров представители "Аль-Иттихада" направлялись в Ливерпуль.

В последние часы перед закрытием трансферного окна команда из Джидды сосредоточится на приобретении защитника "Бетиса" Луиса Фелипе.