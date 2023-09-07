  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салах не перейдет в Аль-Иттихад в сентябре. Мохамед остается в Ливерпуле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салах не перейдет в Аль-Иттихад в сентябре. Мохамед остается в Ливерпуле

Англия
(1 голосов)

Мохамед Салах не поедет в Саудовскую Аравию этой осенью

Салах не перейдет в Аль-Иттихад в сентябре. Мохамед остается в Ливерпуле

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По данным Foot Mercato, несмотря на то, что "Аль-Иттихад" предлагал "Ливерпулю" 100 млн евро, сделка заключена не будет, Салах останется в Англии.

Ранее сообщалось, что Саудовский клуб готов увеличить предложение до 200 миллионов фунтов, несмотря на нежелание "Ливерпуля" продавать игрока, для переговоров представители "Аль-Иттихада" направлялись в Ливерпуль.

В последние часы перед закрытием трансферного окна команда из Джидды сосредоточится на приобретении защитника "Бетиса" Луиса Фелипе.

Читайте также Аль-Иттихад предложит Ливерпулю 200 миллионов фунтов за Салаха
По теме
yellow-arrow
Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
yellow-arrow
Забарный: В Англии я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще
yellow-arrow
Мудрик: Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footmercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде