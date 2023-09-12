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Деклан Райс: Артета был ключевым фактором для меня в выборе Арсенала

Англия
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24-летний игрок сборной Англии перешел в Арсенал летом за 116 млн. евро

Деклан Райс: Артета был ключевым фактором для меня в выборе Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Деклан Райс рассказал, почему именно выбрал "Арсенал" для продолжения карьеры.

"В тот момент, когда я встретил его, я понял, что это тот тренер, кого я хочу видеть на следующем этапе своей карьеры. То, как он говорил, его аура, то, как он видит игру".

"Я немного нервничал в свой первый день в Арсенале.А потом Артета... он наклеил мне на грудь наклейку с надписью: Привет, я новенький".

"Я очень доволен своим решением, я чувствую себя как дома".

24-летний игрок сборной Англии (44 матча в составе сборной) перешел в "Арсенал" летом за 116 млн. евро из "Вест Хэма". За "канониров" Деклан сыграл четыре матча в АПЛ и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Деклан Райс
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Источник:
FabrizioRomano

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