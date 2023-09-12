Деклан Райс: Артета был ключевым фактором для меня в выборе Арсенала

Деклан Райс рассказал, почему именно выбрал "Арсенал" для продолжения карьеры.

"В тот момент, когда я встретил его, я понял, что это тот тренер, кого я хочу видеть на следующем этапе своей карьеры. То, как он говорил, его аура, то, как он видит игру".

"Я немного нервничал в свой первый день в Арсенале.А потом Артета... он наклеил мне на грудь наклейку с надписью: Привет, я новенький".

"Я очень доволен своим решением, я чувствую себя как дома".