Тиаго хочет в Трабзонспор. Ливерпуль не собирается отпускать игрока

"Трабзонспор" хочет подписать Тиаго Алькантару из "Ливерпуля". Сам игрок заинтересован в трансфере.

Сообщается, что у перехода есть одна главная проблема – на оформление сделки осталось всего 48 часов, после чего трансферное окно в Турции закроется. "Ливерпуль" также хочет оставить его в команде и не спешит расставаться с испанцем.

Тиаго перешел в "Ливерпуль" в 2020-м за 22 миллиона евро. За 3 года полузащитник провел 97 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.