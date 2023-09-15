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Тиаго хочет в Трабзонспор. Ливерпуль не собирается отпускать игрока
Карьера пошла по наклонной
Фото: https://twitter.com/Thiago6
"Трабзонспор" хочет подписать Тиаго Алькантару из "Ливерпуля". Сам игрок заинтересован в трансфере.
Сообщается, что у перехода есть одна главная проблема – на оформление сделки осталось всего 48 часов, после чего трансферное окно в Турции закроется. "Ливерпуль" также хочет оставить его в команде и не спешит расставаться с испанцем.
Тиаго перешел в "Ливерпуль" в 2020-м за 22 миллиона евро. За 3 года полузащитник провел 97 матчей, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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