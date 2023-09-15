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Лингард продолжает тренироваться с Вест Хэмом. У игрока есть предложения из других лиг
В сезоне-2022/23 Лингард выступал за Ноттингем Форест
Фото: https://twitter.com/NFFC
Полузащитник Джесси Лингард продолжает тренироваться с "Вест Хэмом", сообщает 90min.
30-летний англичанин поддерживает форму вместе с лондонской командой, за которую выступал в прошлом. Игрок находится на базе лондонцев после того, как ушел из "Ноттингем Форест". Сообщается, что у игрока есть предложения из Турции, Саудовской Аравии, Катара и МЛС.
В сезоне-2022/23 Лингард выступал за "Ноттингем Форест", в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.
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