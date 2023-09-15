Лингард продолжает тренироваться с Вест Хэмом. У игрока есть предложения из других лиг

Полузащитник Джесси Лингард продолжает тренироваться с "Вест Хэмом", сообщает 90min.

30-летний англичанин поддерживает форму вместе с лондонской командой, за которую выступал в прошлом. Игрок находится на базе лондонцев после того, как ушел из "Ноттингем Форест". Сообщается, что у игрока есть предложения из Турции, Саудовской Аравии, Катара и МЛС.

В сезоне-2022/23 Лингард выступал за "Ноттингем Форест", в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.