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Салах - второй после Джеррарда, кто набрал 200+ баллов по гол+пас за Ливерпуль в АПЛ
Легенды "красных"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура АПЛ "Ливерпуль"
Двумя ассистами в составе "красных" отличился Мохамед Салах. Египетский вингер отдал голевые передачи на Гакпо и Робертсона, на 55-й и 85-й минутах, соответственно.
Таким образом, 31-летний Салах оформил 201 голевое действие в футболке "Ливерпуля" в рамках АПЛ. А именно в 223 матчах чемпионата Англии за "мерсисайдцев" Мохамед забил 139 голов и оформил 62 результативные передачи.
Лишь один игрок в истории клуба также оформил 200+ баллов по системе "гол+пасс" в АПЛ. Это легендарный экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард.
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