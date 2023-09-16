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Салах - второй после Джеррарда, кто набрал 200+ баллов по гол+пас за Ливерпуль в АПЛ

Англия
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Легенды "красных"

Салах - второй после Джеррарда, кто набрал 200+ баллов по гол+пас за Ливерпуль в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" – со счетом 3:1.

Двумя ассистами в составе "красных" отличился Мохамед Салах. Египетский вингер отдал голевые передачи на Гакпо и Робертсона, на 55-й и 85-й минутах, соответственно.

Таким образом, 31-летний Салах оформил 201 голевое действие в футболке "Ливерпуля" в рамках АПЛ. А именно в 223 матчах чемпионата Англии за "мерсисайдцев" Мохамед забил 139 голов и оформил 62 результативные передачи.

Лишь один игрок в истории клуба также оформил 200+ баллов по системе "гол+пасс" в АПЛ. Это легендарный экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

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В статье: Стивен Джеррард Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Anything Liverpool

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