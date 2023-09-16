АПЛ. Ньюкасл - Брентфорд 1:0. Победа малой кровью

После трех поражений подряд "Ньюкасл" в очень непростом матче обыграл "Брентфорд" в родных стенах. Подопечные Томаса Франка не смогли найти ответа на один единственный гол от Каллума Уилсона с пенальти.

Когда Эдди Хау решил выбрать стартовый состав своей команды, то он явно держал в голове матч Лиги Чемпионов против "Милана", которые состоится в ближайший мидвик. Главный тренер "Ньюкасла" решил поберечь некоторых основных исполнителей команды и обыграть "Брентфорд" малой кровью. В стартовом составе не нашлось места забивному Александеру Исаку, мобильному Мигелю Альмирону и дирижеру Сандро Тонали, все они начинали эту встречу на скамейке запасных.

Наверное, в тот момент "Брентфорд" почувствовал, как их шансы на успех неустанно растут, именно поэтому они настолько уверенно и агрессивно побежали атаковать ворота Ника Поупа. На 23-й минуте встречи гости должны были открывать счет после того, как Матиас Йенсен сделал выверенную подачу с правого фланга на дальнюю штангу, где был Йоан Висса, но каким-то чудом конголезец не сумел попасть по мячу.

После этого "Сент-Джеймс Парк" начал справедливо свистеть и выражать свое недовольство тем, что он видят в исполнении собственной команды. Кажется, это сработало именно так, как и должно было, ведь Бруно Гимараес после классной скидки головой от Ботмана едва не отрывал счет в этой встрече, только отчаянный выход Марка Флеккена спас "пчел".

Перед завершением первого тайма произошел очень неприятный эпизод, во время которого левый защитник "Брентфорда" Рико Генри после столкновения с Кираном Триппьером получил травму. Сначала показалось, что эта травма может означать для футболиста свершение всего сезона и медицинский персонал попросил вынести на поле носилки, впрочем Генри поднялся и смог покинуть пределы поля на собственных ногах. Вместо него на поле вышел Мадс Рерслев. Футбола в первом тайме мы увидели не так много, оставалось надеяться на вторую половину встречи.

Во втором тайме рисунок игры почти не изменился: мяч львиную часть игрового времени находился в центре поля без каких-либо обострений у ворот Поупа или Флеккена. Так продолжалось до 57-й минуты, когда Каллум Уилсон после суматохи в штрафной площадке запихнул мяч в ворота "пчел", правда Крейг Поусон заметил, что ранее был фол против вратаря, поэтому взятие ворот не засчитал.

А еще через 4 минуты Марк Флеккен решил, что он может играть и как защитник. Он вышел из своих ворот, чтобы помочь разыграть мяч Аарону Хики, а в итоге снес Антони Гордона в штрафной площадке, после чего был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал нападающий "сорок" Каллум Уилсон и хозяева вышли вперед.

Томас Франк долго мудрил, держа в руках тактическую доску, на которой менял расположение шашек, представляя как он изменит расположение собственных игроков, а вместе с тем и ход событий на футбольном поле. Впрочем выход нападающего Нила Мопе вместо защитника Бена Ми и другие замены для освежения линии атаки никак не помогли "Брентфорду" в этой непростой игре.

Эдди Хау может ставить себе этот матч в зачет, поскольку ему удалось поберечь силы некоторых ключевых исполнителей перед матчем Лиги Чемпионов, и параллельно с этим забрать важные три очка в матче Премьер-Лиги. "Ньюкасл" догоняет "Брентфорд" в турнирной таблице, теперь у обоих коллективов по 6 очков. Для команды Томаса Франка подобный старт вполне приемлем, особенно учитывая тот факт, что это вообще первое поражение "пчел" в новом сезоне. А вот "сороки" точно хотели большего после первых 5-ти туров. Однако конкретно сегодня у них не должно быть причин для грусти.

АПЛ, 5-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" — "Брентфорд" 1:0

Гол: Уилсон (64, с пенальти)

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер, Шер, Ботман, Берн — Логстафф, Гимараэс, Андерсон — Барнс (Альмирон, 83), Уилсон, Гордон

"Брентфорд": Флеккен — Хики (Льюис-Поттер, 82), Коллинз, Пиннок, Ми (Мопе, 72), Генри (Рерслев, 42) — Йенсен, Норгорд (Оньека, 72), Янельт (Шаде, 72) — Мбемо, Висса

Предупреждения: Уилсон (90+5), Гордон (90+5), Гимараэс (90+7) — Висса (33), Норгорд (42), Хики (59), Флеккен (64), Коллинз (85)