АПЛ. В лондонском дерби без голов, а Лутон добыл свой первый балл в сезоне

В рамках лондонского дерби "Кристал Пэлас" и "Фулхэм" расписали нулевую ничью, в которой явно ближе к забитому голу были гости. Впрочем команде Марку Силвы не хватило класса.

"Дачники" явно хотели шокировать своих соперников быстрым и мощным стартом. Они сразу взяли мяч под свой контроль и играли максимально вертикально, не задерживая мяч в центре поля. Андреас Перейра был очень близок к тому, чтобы забить быстрый гол и полноценно реализовать план стартового штурма, но Джонстону удалось отбить удар от полузащитника гостей. Такая же история была в моменте с ударом нестареющего Виллиана из-за пределов штрафной - вратарь справился. В итоге, подопечные Роя Ходжсона выдержали стартовый натиск от своего соперника и слегка успокоили игру ближе к 15-й минуте.

Впрочем если в контексте создания опасных моментов игра успокоилась, то в плане физической борьбы и фолов все стало уж слишком живо. Несколько желтых, несколько стычек, несколько симуляций — этого хватало.

Следующего по-настоящему хорошего момента пришлось ждать до 35-й минуты, когда Рауль Хименес, который все еще в поисках своего перго гола за "Фулхэм", идеально принял мяч в чужой штрафной площадке и пробил по воротам Сэма Джонстона, впрочем голкипер "орлов" в очередной раз спас свою команду. Под конец первого тайма "Кристал Пэлас" наконец ответил своим моментом. Конечно, все сделал гениальный Эберечи Эзе, однако его удар прошел рядом со стойкой ворот Лено.

Наблюдая за этим противостоянием во втором тайме, создавалось впечатление, что у команд есть все: скорость, сила, желание и нацеленность, но не хватает немного класса и иногда спокойствия, чтобы доводить свои атаки до острых завершающих ударов. Однако если оценивать активность и остроту каждой из команд, то по этому показателю точно победят "дачники": Пас Рауля Хименеса на Андреаса Перейру должен был становиться голевым, но бразилец не дотянулся до мяча, а также штрафной удар от того же Перейры мог завершиться взятием ворот, если бы тот был немного точнее.

А какой момент был у Виллиана на 83-й минуте! Казалось, что бразилец после прострела от Рида почти наверняка прошьет Джонстона, но нет, даже здесь Сэму удалось отразить удар. Наверное, именно голкипера "орлов" следует назвать лучшим игроком этого матча.

Неожиданно слабая игра в исполнении "Кристал Пэлас" завершилась для них ничьей. Они могут считать, что им повезло, ведь подопечные Марку Силвы были очень близки к победе как в начале, так и в конце встречи. Этот результат означает, что у команд остается по 8 очков и они сохраняют свое место в первой десятке АПЛ.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:0

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Геи, Митчелл — Дукуре, Хьюз — Айю, Эзе, Шлупп (Матета, 70) — Эдуар (Рак-Сакьи, 90+1)

"Фулхэм": Лено — Робинсон, Диоп, Рим, Кастань — Рид, Палинья, Перейра (Ивоби, 75) — Де Кордова-Рид (Уилсон, 79), Хименес (Винисиус, 79), Виллиан

Предупреждения: Айю (21), Митчелл (40), Дукуре (68) — Палинья (14), Рим (16)

Ожидал ли кто-то, что "Лутон Таун" задавит "волков" активным прессингом и не даст сопернику почти ничего создать? Именно это произошло в первом тайме этой встречи. Активность от Чидози Огбенне на правом фланге, а также великолепное взаимодействие между Джейкобом Брауном и Альфи Даути были неожиданностью для подопечных Гари О'Нила. Также Карлтон Моррис добавлял остроты у ворот Жозе Са и до 26-й минуты у гостей не было даже намека на какой-то опасный момент.

Только во второй половине первого тайма "волки" слегка оправились и вернули себе контроль, создавая полумоменты у ворот Камински. Впрочем контроль был не полноценным, ведь в завершение первого тайма новичок "Вулверхэмптона" Жан-Рикнер Бельгард получил красную карточку за грубый подкат против своего соперника. Это точно не был невероятно жестокий фол, но футболисты знают, что подобным образом играть нельзя. После просмотра ВАР, красную подтвердили.

После того, как "шляпники" остались в большинстве, они начали еще активнее бомбардировать штрафную площадку Жозе Са в поисках забитого гола. Но до конца первого тайма так и не открыли счет.

Зато это сделал никто иной, как самый результативный игрок "Вулверхэмптона" в этом сезоне Педру Нету. Это был первый удар от "волков" в этом матче, он же стал голевым. Когда тебе, как "Лутону" не хватает опыта в АПЛ, то даже такие, казалось бы, очевидно победные матчи, можно проиграть.

Однако "шляпники" не остановились в своих попытках получить положительный результат и после выхода на замену Пелли-Радока Мпанзу полетели на ворота Са с новой силой, немного забывая об обороне. На 64-й минуте Жуан Гомеш имел неосторожность сыграть в своей штрафной площадке рукой, после чего был назначен пенальти. К слову, достаточно спорное решение от Джоша Смита, ведь подобный момент можно констатировать по-разному, но ВАР подтвердил пенальти. Карлтон Моррис безошибочно исполнил одиннадцатиметровый удар и сравнял счет, вернув своей команде надежду на первую победу в сезоне.

Под конец встречи Огбенне даже забил победный гол, однако сделал он его из офсайда, поэтому вместо потенциальной победы только ничья. Но это первый балл для "Лутона" в новом сезоне. И хотя он не позволяет "шляпникам" подняться с 20-го места, зато болельщики клуба точно могут праздновать первый мини-успех. Ну а "Вулвергентон" точно полей бы забыть этот матч, поскольку данный результат означает, что они остаются на 15-й строчке, а игровые проблемы "волков" только усиливаются.

АПЛ, 6-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Джош Смит (Англия)

"Лутон Таун" — "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Моррис (65, с пенальти) — Нету (50)

"Лутон Таун": Камински — Каборе (Адебайо, 85), Берк, Локьер, Белл — Локонга (Мпанзу, 57), Накамба, Даути (Джайлс, 72) — Браун (Вудроу, 72), Моррис, Огбене

"Вулверхэмптон": Са — Семеду (Буэну, 84), Доусон, Килман, Аит-Нури (Доэрти, 46) — Гомеш (Дойл, 90), Лемина — Хван (Тоти, 46), Бельгард, Нету — Кунья (Траоре, 71)

Предупреждения: Гомеш (45+1), Лемина (90+6)

Удаление: Бельгард (39)