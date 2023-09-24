Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.09.23

Английская Премьер-лига, шестой тур

24 сентября, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крис Кавана

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Если возрождение "Ливерпуля" и его пребывание в зоне Лиги чемпионов – это достаточно ожидаемо, то неплохой старт "Вест Хэма" после провала в прошлом сезоне – это небольшая неожиданность. Однако обе команды шагают вверх, и очень интересно посмотреть на матч между этими командами. Командами, которые только крепнут в борьбе за самые высокие места.

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Новости Ливерпуля

В прошлый четверг "мерсисайдцы" впервые за долгий период сыграли в Лиге Европы. Возвращение получилось довольно трудным и изнуряющим. Подопечные Клоппа провели бледный первый тайм против ЛАСК и даже проиграли его. Однако после перерыва лидеры команды принялись за дело. Также помогли своевременные замены немецкого наставника. Такие матчи нужно выигрывать с помощью меньших усилий, потому что Лига Европы может превратиться в обузу (чем и есть для многих английских команд).

У АПЛ тоже были тяжелые матчи, однако в активе "Ливерпуля" 13 очков из 15 возможных. Сейчас команда находится на третьем месте, идя бок о бок с "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Сейчас у "мерсисайдцев" начинается довольно непростой календарь. После "Вест Хэма" будут выезды к "шпорам", а затем к "Брайтону". Между этими матчами АПЛ еще поединки Кубка Лиги и Лиги Европы. Проверка на прочность, которая начнется с “молотобойцев”.

Кадры хозяев

В начале сентября вылетел Александер-Арнольд. Он не доиграл матч против "Астон Виллы", после чего пропустил международную паузу и еще два матча. Он близок к восстановлению. А вот возвращение Тьяго затягивается. Он еще не играл в этом сезоне и неизвестно когда выйдет на поле.

Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" тоже играют в еврокубках. И в прошлый четверг сценарий их матча был похож, как у "мерсисайдцев". Они пропустили первыми, однако забили трижды и победили сербский клуб “Бачка-Топола”. Но все же уровень соперника ниже, чем у “Ливерпуля”, хотя это тоже Лига Европы.

До этого лондонцы встречались в чемпионате с лидером первенства "Манчестер Сити". Опять же, в этом матче была зафиксирована волевая победа – на этот раз "горожан". "Вест Хэм" забил в первом тайме гол, который не был логичным, учитывая ход игры. А уже после перерыва "молотобойцы" пропустили трижды. Хотя в этом сезоне "Вест Хэм" имеет в своем активе победу над одним из так называемых топклубов: "Челси" уступил подопечным Мойеса 1:3. "Брайтон" тоже не устоял перед "молотобойцами", проиграв с тем же счетом.

Кадры гостей

Состав у "молотобойцев" уже сбит, а травм почти нет. В лазарете только Крессвелл, являющийся резервистом для Мойеса сейчас. Неудачно он вышел в матче Лиги Европы – сыграл только тайм.

Последние пять матчей Ливерпуля и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

21.09. ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Лига Европы)

16.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

03.09. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)

27.08. Ньюкасл – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

19.08. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.09. Вест Хэм – Бачка-Топола 3:1 (Лига Европы)

16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

01.09. Лутон – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

26.08. Брайтон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)

20.08. Вест Хэм – Челси 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

26.04.23. Вест Хэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

19.10.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

31.01.21. Вест Хэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 6 6 0 0 16 - 3 18 2 Тоттенхэм 5 4 1 0 13 - 5 13 3 Ливерпуль 5 4 1 0 12 - 4 13 4 Арсенал 5 4 1 0 9 - 4 13 5 Брайтон энд Хоув Альбион 5 4 0 1 15 - 7 12 6 Вест Хэм Юнайтед 5 3 1 1 10 - 7 10 7 Астон Вилла 5 3 0 2 11 - 10 9 8 Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9 9 Кристал Пэлас 6 2 2 2 6 - 7 8 10 Фулхэм 6 2 2 2 5 - 10 8 11 Ноттингем Форест 6 2 1 3 7 - 9 7 12 Ньюкасл 5 2 0 3 8 - 7 6 13 Брентфорд 6 1 3 2 9 - 9 6 14 Челси 5 1 2 2 5 - 5 5 15 Эвертон 6 1 1 4 5 - 10 4 16 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6 - 12 4 17 Борнмут 5 0 3 2 4 - 8 3 18 Шеффилд Юнайтед 5 0 1 4 5 - 9 1 19 Лутон Таун 5 0 1 4 3 - 11 1 20 Бернли 5 0 1 4 4 - 13 1

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вест Хэм

Прогноз матча Ливерпуль – Вест Хэм

Мерсисайдцы на “Энфилде” – это нечто особенное. Да, "Вест Хэм" сейчас в неплохой форме, однако сломать подопечных Клоппа в их же крепости – это очень трудная задача. Даже если они уступают и играют в меньшинстве, эта команда сдаваться не будет. Матч против "Борнмута" месячной давности этому подтверждение. А тут и настройка другая будет, ведь соперник приезжает серьезный. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 2:1.