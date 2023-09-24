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Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.09.23
Команды по текущей верхней шестерке чемпионата
фото - Getty Images
Английская Премьер-лига, шестой тур
24 сентября, 16:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Крис Кавана
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Если возрождение "Ливерпуля" и его пребывание в зоне Лиги чемпионов – это достаточно ожидаемо, то неплохой старт "Вест Хэма" после провала в прошлом сезоне – это небольшая неожиданность. Однако обе команды шагают вверх, и очень интересно посмотреть на матч между этими командами. Командами, которые только крепнут в борьбе за самые высокие места.
Новости Ливерпуля
В прошлый четверг "мерсисайдцы" впервые за долгий период сыграли в Лиге Европы. Возвращение получилось довольно трудным и изнуряющим. Подопечные Клоппа провели бледный первый тайм против ЛАСК и даже проиграли его. Однако после перерыва лидеры команды принялись за дело. Также помогли своевременные замены немецкого наставника. Такие матчи нужно выигрывать с помощью меньших усилий, потому что Лига Европы может превратиться в обузу (чем и есть для многих английских команд).
У АПЛ тоже были тяжелые матчи, однако в активе "Ливерпуля" 13 очков из 15 возможных. Сейчас команда находится на третьем месте, идя бок о бок с "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Сейчас у "мерсисайдцев" начинается довольно непростой календарь. После "Вест Хэма" будут выезды к "шпорам", а затем к "Брайтону". Между этими матчами АПЛ еще поединки Кубка Лиги и Лиги Европы. Проверка на прочность, которая начнется с “молотобойцев”.
Кадры хозяев
В начале сентября вылетел Александер-Арнольд. Он не доиграл матч против "Астон Виллы", после чего пропустил международную паузу и еще два матча. Он близок к восстановлению. А вот возвращение Тьяго затягивается. Он еще не играл в этом сезоне и неизвестно когда выйдет на поле.
Новости Вест Хэма
"Молотобойцы" тоже играют в еврокубках. И в прошлый четверг сценарий их матча был похож, как у "мерсисайдцев". Они пропустили первыми, однако забили трижды и победили сербский клуб “Бачка-Топола”. Но все же уровень соперника ниже, чем у “Ливерпуля”, хотя это тоже Лига Европы.
До этого лондонцы встречались в чемпионате с лидером первенства "Манчестер Сити". Опять же, в этом матче была зафиксирована волевая победа – на этот раз "горожан". "Вест Хэм" забил в первом тайме гол, который не был логичным, учитывая ход игры. А уже после перерыва "молотобойцы" пропустили трижды. Хотя в этом сезоне "Вест Хэм" имеет в своем активе победу над одним из так называемых топклубов: "Челси" уступил подопечным Мойеса 1:3. "Брайтон" тоже не устоял перед "молотобойцами", проиграв с тем же счетом.
Кадры гостей
Состав у "молотобойцев" уже сбит, а травм почти нет. В лазарете только Крессвелл, являющийся резервистом для Мойеса сейчас. Неудачно он вышел в матче Лиги Европы – сыграл только тайм.
Последние пять матчей Ливерпуля и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 21.09. ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Лига Европы)
- 16.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
- 03.09. Ливерпуль – Астон Вилла 3:0 (АПЛ)
- 27.08. Ньюкасл – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
- 19.08. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 21.09. Вест Хэм – Бачка-Топола 3:1 (Лига Европы)
- 16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 01.09. Лутон – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)
- 26.08. Брайтон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)
- 20.08. Вест Хэм – Челси 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч между командами
26.04.23. Вест Хэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
19.10.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
31.01.21. Вест Хэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9
|Кристал Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|11
|Ноттингем Форест
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|18
|Шеффилд Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вест Хэм
Прогноз матча Ливерпуль – Вест Хэм
Мерсисайдцы на “Энфилде” – это нечто особенное. Да, "Вест Хэм" сейчас в неплохой форме, однако сломать подопечных Клоппа в их же крепости – это очень трудная задача. Даже если они уступают и играют в меньшинстве, эта команда сдаваться не будет. Матч против "Борнмута" месячной давности этому подтверждение. А тут и настройка другая будет, ведь соперник приезжает серьезный. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 2:1.
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