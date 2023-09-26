Арсенал и Челси хотят купить дисквалифицированного за ставки Тоуни

"Арсенал" вместе с "Челси" заинтересованы в трансфере Айвена Тоуни из "Брентфорда". Англичанин отбывает дисквалификацию за нарушения регламента о ставках.

Футболист тренируется с "Брентфордом", но сможет вернуться к играм только 16-го января. Футболист готов уйти и даже нанял для этого новых агентов. Сам клуб рассчитывает получить за него около 80 миллионов фунтов, так как не хочет просто так расставаться с игроком.

В прошлом сезоне Тоуни успел сыграть до дисквалификации в 35-ти матчах, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.