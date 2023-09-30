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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.09.23
Эта неделя для обоих пока неудачна
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, седьмой тур
30 сентября, 17:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
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- Новости Вулверхэмптона
- Новости Манчестер Сити
- Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Последние пять личных встреч между Вулверхэмптоном и Манчестером Сити
- Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити
- Прогноз матча Вулвергемптон – Манчестер Сити от UA-Football
Посреди этой недели обе команды "отличились" с отрицательной стороны. И "Вулвз", и "Сити" проиграли в матчах Кубка лиги более слабым соперникам. Сегодня у них будет шанс реабилитироваться перед болельщиками и заработать очень важные очки в чемпионате.
Новости Вулверхэмптона
По ниспадающей линии идет сезон у "волков". Сначала они провели сильный матч против МЮ, впоследствии обыграли "Эвертон" в АПЛ и разгромили "Блэкпул" в Кубке лиги. Однако дальше начались отрицательные результаты. В частности, в последних четырех поединках удалось лишь однажды сыграть вничью (с аутсайдером "Лутоном") при трех поражениях.
В том числе в прошлый вторник подопечные ОʼНила уступили “Ипсвичу”, который представляет Чемпионшип. "Волки" в гостевом матче вели в счете 0:2 уже на 15-й минуте, но у соперника были другие планы на игру. "Ипсвич" сравнил цифры на табло еще до перерыва, а во втором тайме забил победный гол. В этом сезоне "вулвз" смогли преодолеть всего один раунд Кубка лиги. И это на фоне неудач в чемпионате, где команда болтается вблизи зоны вылета.
Кадры хозяев
В предыдущем матче АПЛ против "Лутона" полузащитник Белльгард получил удаление – сегодня он не сыграет из-за дисквалификации. Также не сможет принять участие в матче Томас Дойл из-за арендного договора с “Сити”.
Новости Манчестер Сити
В среду "горожане" потерпели первое в этом сезоне поражение в основное время. Они довольно неярко смотрелись против "Ньюкасла". В том числе это касается атаки: Альварес без Холанда не смог быть результативным. “Сороки”, несмотря на их небольшой кризис, играли лучше и в итоге получили путевку в следующий раунд Кубка лиги.
Пожертвовал Гвардиола этим соревнованием ради лучших результатов в сезоне. АПЛ – это совсем другой турнир, и настройка на него другая. На данный момент "горожане" остаются единственной командой чемпионата, у которой 100%-ный показатель набранных очков. И, по крайней мере, сегодня это достижение нужно продолжать, ведь в следующих восьми турах МС сыграет сразу с пятью командами “Большой шестерки” и еще с “Брайтоном”.
Кадры гостей
И соли на рану тяжелого календаря добавляет отсутствие Родри, который в прошлом матче чемпионата заработал удаление на ровном месте. Филлипс не потянул уровень "Ньюкасла" – опорная зона ТМ не была надежной. Также не сыграют сегодня де Брюйне и Силва. Участие Стоунса под вопросом.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 26.09. Ипсвич – Вулверхэмптон 3:2 (Кубок лиги)
- 23.09. Лутон – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)
- 16.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
- 03.09. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 3:2 (АПЛ)
- 29.08. Вулверхэмптон – Блэкпул 5:0 (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 27.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)
- 23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
- 19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)
- 16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 02.09. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2
|Ливерпуль
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|3
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|4
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|5
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|6
|Астон Вилла
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|8
|Ньюкасл
|6
|3
|0
|3
|16 - 7
|9
|9
|Манчестер Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10
|Кристал Пэлас
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|5 - 10
|8
|12
|Ноттингем Форест
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13
|Брентфорд
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|14
|Челси
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|15
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16
|Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|18
|Лутон Таун
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|19
|Бернли
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20
|Шеффилд Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
Последние пять личных встреч между Вулверхэмптоном и Манчестером Сити
22.01.23. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
17.09.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
11.05.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:5 (АПЛ)
11.12.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
02.03.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 4:1 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Прогноз матча Вулвергемптон – Манчестер Сити от UA-Football
В каждом из последних пяти поединков "горожане" минимум трижды забивали в ворота "вулвз". Холанд провел прошлый матч на скамейке запасных, многие футболисты МС также получили отдых. В соперниках не слишком тяжелый противник, учитывая, что "Вулверхэмптон" за шесть встреч АПЛ в этом сезоне пропустил 12 голов – третий худший показатель лиги. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в два и более мячей (Кф 1,9).
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