Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.09.23

Английская Премьер-лига, седьмой тур

30 сентября, 17:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

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Посреди этой недели обе команды "отличились" с отрицательной стороны. И "Вулвз", и "Сити" проиграли в матчах Кубка лиги более слабым соперникам. Сегодня у них будет шанс реабилитироваться перед болельщиками и заработать очень важные очки в чемпионате.

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Новости Вулверхэмптона

По ниспадающей линии идет сезон у "волков". Сначала они провели сильный матч против МЮ, впоследствии обыграли "Эвертон" в АПЛ и разгромили "Блэкпул" в Кубке лиги. Однако дальше начались отрицательные результаты. В частности, в последних четырех поединках удалось лишь однажды сыграть вничью (с аутсайдером "Лутоном") при трех поражениях.

В том числе в прошлый вторник подопечные ОʼНила уступили “Ипсвичу”, который представляет Чемпионшип. "Волки" в гостевом матче вели в счете 0:2 уже на 15-й минуте, но у соперника были другие планы на игру. "Ипсвич" сравнил цифры на табло еще до перерыва, а во втором тайме забил победный гол. В этом сезоне "вулвз" смогли преодолеть всего один раунд Кубка лиги. И это на фоне неудач в чемпионате, где команда болтается вблизи зоны вылета.

Кадры хозяев

В предыдущем матче АПЛ против "Лутона" полузащитник Белльгард получил удаление – сегодня он не сыграет из-за дисквалификации. Также не сможет принять участие в матче Томас Дойл из-за арендного договора с “Сити”.

Новости Манчестер Сити

В среду "горожане" потерпели первое в этом сезоне поражение в основное время. Они довольно неярко смотрелись против "Ньюкасла". В том числе это касается атаки: Альварес без Холанда не смог быть результативным. “Сороки”, несмотря на их небольшой кризис, играли лучше и в итоге получили путевку в следующий раунд Кубка лиги.

Пожертвовал Гвардиола этим соревнованием ради лучших результатов в сезоне. АПЛ – это совсем другой турнир, и настройка на него другая. На данный момент "горожане" остаются единственной командой чемпионата, у которой 100%-ный показатель набранных очков. И, по крайней мере, сегодня это достижение нужно продолжать, ведь в следующих восьми турах МС сыграет сразу с пятью командами “Большой шестерки” и еще с “Брайтоном”.

Кадры гостей

И соли на рану тяжелого календаря добавляет отсутствие Родри, который в прошлом матче чемпионата заработал удаление на ровном месте. Филлипс не потянул уровень "Ньюкасла" – опорная зона ТМ не была надежной. Также не сыграют сегодня де Брюйне и Силва. Участие Стоунса под вопросом.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

26.09. Ипсвич – Вулверхэмптон 3:2 (Кубок лиги)

23.09. Лутон – Вулверхэмптон 1:1 (АПЛ)

16.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

03.09. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон 3:2 (АПЛ)

29.08. Вулверхэмптон – Блэкпул 5:0 (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

27.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)

23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)

16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

02.09. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 6 6 0 0 16 - 3 18 2 Ливерпуль 6 5 1 0 15 - 5 16 3 Брайтон энд Хоув Альбион 6 5 0 1 18 - 8 15 4 Тоттенхэм 6 4 2 0 15 - 7 14 5 Арсенал 6 4 2 0 11 - 6 14 6 Астон Вилла 6 4 0 2 12 - 10 12 7 Вест Хэм Юнайтед 6 3 1 2 11 - 10 10 8 Ньюкасл 6 3 0 3 16 - 7 9 9 Манчестер Юнайтед 6 3 0 3 7 - 10 9 10 Кристал Пэлас 6 2 2 2 6 - 7 8 11 Фулхэм 6 2 2 2 5 - 10 8 12 Ноттингем Форест 6 2 1 3 7 - 9 7 13 Брентфорд 6 1 3 2 9 - 9 6 14 Челси 6 1 2 3 5 - 6 5 15 Эвертон 6 1 1 4 5 - 10 4 16 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6 - 12 4 17 Борнмут 6 0 3 3 5 - 11 3 18 Лутон Таун 5 0 1 4 3 - 11 1 19 Бернли 5 0 1 4 4 - 13 1 20 Шеффилд Юнайтед 6 0 1 5 5 - 17 1

Последние пять личных встреч между Вулверхэмптоном и Манчестером Сити

22.01.23. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

17.09.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

11.05.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:5 (АПЛ)

11.12.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

02.03.21. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 4:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити

Прогноз матча Вулвергемптон – Манчестер Сити от UA-Football

В каждом из последних пяти поединков "горожане" минимум трижды забивали в ворота "вулвз". Холанд провел прошлый матч на скамейке запасных, многие футболисты МС также получили отдых. В соперниках не слишком тяжелый противник, учитывая, что "Вулверхэмптон" за шесть встреч АПЛ в этом сезоне пропустил 12 голов – третий худший показатель лиги. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в два и более мячей (Кф 1,9).