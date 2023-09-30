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АПЛ. МЮ сенсационно влетает на Олд Траффорд, скромный Лутон в гостях обыгрывает Эвертон Миколенко
Виталий провел на поле весь матч
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 0:1
Гол: Андерсен (25)
"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Варан (Магуайр, 87), Линделеф (Ван Де Бек, 88), Амрабат – Каземиро, Маунт (Марсиаль, 77) – Пеллистри (Гарначо, 61), Фернандеш, Рашфорд (Эриксен, 77) – Хейлунд
"Кристал Пэлас": Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэйи, Митчелл – Дукуре, Хьюз – Айю, Эзе (Ричардс, 88), Шлупп (Ридевалд, 78) – Матета
Предупреждения: Каземиро (10), Маунт (77), Амрабат (79) – Хьюз (32), Уорд (45+3)
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Томас Браммэлл (Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Бернли" 2:0
Голы: Альмирон (14), Исак (76)
"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Ласселлс, Шер, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Андерсон (Жоэлинтон, 64 – Тонали, 68, обратная замена) – Альмирон (Мерфи, 90+6), Исак (Ливраменто, 90+6), Гордон
"Бернли": Траффорд – Робертс (Да Силва, 88), Аль-Дахил, Байер, Тейлор – Каллен, Берге (Зарури, 88), Колеошо (Ларсен, 58), Браунхилл, Рэмзи (Одобер, 67) – Амдуни (Родригес, 58)
Предупреждения: Гордон (18) – Амдуни (29), Байер (40), Тейлор (53)
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Эвертон" – "Лутон Таун" 1:2
Голы: Калверт-Льюин (45) – Локьер (24), Моррис (31)
"Эвертон": Пикфорд – Янг (Паттерсон, 78), Тарковский, Брантуэйт, Миколенко – Гарнер, Онана, Гейе (Харрисон, 46), Макнил (Груневелд, 84) – Дукуре (Бетункал, 60) – Калверт-Льюин
"Лутон": Каминский – Берк (Андерсен, 46), Локьер (Менги, 56), Белл – Каборе, Мпанзу, Накамба, Даути (Вудро, 83) – Браун, Огбене – Моррис (Адебайо, 78)
Предупреждение: Каборе (66)
АПЛ, 7-й тур
Стадион: "Олимпийский" (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Англия)
"Вест Хэм Юнайтед" – "Шеффилд Юнайтед" 2:0
Голы: Боуэн (24), Соучек (37)
"Вест Хэм": Ареола – Цоуфал, Зума, Агуэрд, Эмерсон – Соучек, Альварес (Бенрахма, 72), Боуэн (Форнальс, 90+3), Уорд-Прауз, Пакета (Мавропанос, 90+3) – Антонио (Кудус, 72)
"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Ахмедходжич, Иган (Бэшем, 56), Робинсон – Богл (Трасти, 79), Хамер (Слиман, 79), Соуза, Макати (Дэвис, 70), Томас – Арчер (Брюстер, 79), Макберни
Предупреждения: Альварес (40) – Макати (32)
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