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Ван Дейк высказался о ВАР после поражения от Тоттенхэма: По ТВ не показали офсайдные линии - это странно
Ван Дейк недоволен действиями судей на ВАР
Getty Images / Global Images Ukraine
Вирджил ван Дейк высказался о ВАР после поражения от "Тоттенхэма". "Ливерпуль" проиграл со счетом 1:2 в матче АПЛ. В первом тайме из-за спорного положения вне игры не засчитали гол футболиста мерсисайдцев Луиса Диаса.
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- Проиграть матч в любом случае неприятно. Но как мы бились, как защищались - это было приятно видеть. Главный тренер сказал нам это в раздевалке. Мне как капитану приятно видеть, что все так усердно работают и бьются друг за друга.
Пропустить автогол на последних минутах матча - это жестоко.
- Теряете ли вы веру в ВАР?
- Трудно сказать, теряю ли я веру в ВАР. ВАР должен принимать справедливые и очевидные решения.
Кажется, в телевизионной трансляции не показали офсайдные линии. Это все немного странно. Не знаю, кто находился в комнате ВАР и принимал это решение.
Это не очень хорошо и выглядит не очень хорошо. Но что есть, то есть. Мы проиграли, - сказал капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.
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