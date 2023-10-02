Форвард Ливерпуля Гакпо получил повреждение. Стали известны сроки возвращения игрока

В матче 7-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (1:2) Гакпо был заменен в перерыве - вместо него вышел Диогу Жота.

Как сообщает журналист Рик Элфринк, Гакпо может пропустить до нескольких недель. Форвард наверняка не сыграет в матчах сборной Нидерландов в октябре. Характер повреждения при этом не уточняется.

Отметим, что в конце 1-го тайма матча с "Тоттенхэмом" Дестини Удоджи совершил подкат против Гакпо и получил желтую карточку. Вскоре после этого форвард "Ливерпуля" сравнял счет.