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Манчестер Юнайтед готов включить Антони в состав на матч Лиги чемпионов с Галатасараем
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг может включить Антони в состав на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем". Об этом специалист рассказал на пресс-конференции.
"Мы рассмотрим включение Антони. Вчера он впервые тренировался с командой, мы примем решение позже", – сказал тен Хаг.
Напомним, что Антони 10-го сентября был отстранен от состава из-за расследования о домашнем насилии в отношении своей девушки. 29-го сентября клуб отменил отстранение и допустил его к тренировкам, но решение может поменятся.
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