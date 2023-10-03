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АПЛ. Лутон – Бернли 1:2. Матч для тех, кто не был готов променять настоящий английский футбол на ЛЧ
Голевая развязка как приз за лояльность
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока в главном клубном европейском турнире выясняли отношения "Наполи", "Реал", "Интер", "Бенфика" и другие именитые команды, в Англии наконец-то провели перенесенный матч 2-го тура Премьер-лиги между скромными "Лутоном" и "Бернли", еще в прошлом сезоне игравшими в Чемпионшипе. Этот поединок должен был стать первым для "шляпников" на "Кенилуэрт Роуд" в АПЛ, однако обновить стадион под требования Высшего дивизиона к августу не успели.
Под конец первого тайма "Бернли" открыл счет и вел вплоть до 84-й минуты встречи. Адебайо сравнял цифры на табло, но ничью "Лутон" не вырвал – подопечные Венсана Компани сразу же вернули преимущество в один мяч и сумели его сохранить. "Бордовые" догоняют "шляпников" и соседствуют на 17-18-й позициях в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ, 2-й тур (перенесенный)
Стадион: "Кенилуэрт Роуд" (Лутон)
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
"Лутон Таун" – "Бернли" 1:2
Голы: Адебайо (84) – Фостер (45+2), Ларсен (85)
"Лутон Таун": Каминский – Менги, Локьер, Белл (Берк, 21) – Каборе (Адебайо, 62), Мпанзу, Накамба, Даути – Браун (Чонг, 69), Огбене – Моррис
"Бернли": Траффорд – Робертс, Аль-Дахил, Байер, Тейлор – Берге, Каллен, Браунхилл – Колеошо (Ларсен, 75), Фостер (Родригес, 80), Амдуни (Рэмзи, 74 – Делькруа, 90+4, обратная замена)
Предупреждения: Браун (36), Берк (59), Чонг (90+2), Накамба (90+3) – Робертс (66), Тейлор (90+4)
A vital victory! ???? pic.twitter.com/2cDTb5PWAn— Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 3, 2023
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