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Санчо готов уйти из Манчестер Юнайтед уже в январе: он окончательно поссорился с тен Хагом

Англия
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Конфликт дошел до кульминации

Санчо готов уйти из Манчестер Юнайтед уже в январе: он окончательно поссорился с тен Хагом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо может покинуть клуб уже во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Николо Скира.

Отмечается, что отношения футболиста с главным тренером команды Эриком Тэн Хагом окончательно разорваны.

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Пока Санчо не тренируется с командой. В последних семи матчах он не попал в заявку. Последний раз англичанин выходил на поле 26 августа в матче АПЛ против "Ноттингема". В общей сложности на его счету в этом сезоне 76 проведенных минуты (три матча).

Контракт англичанина с МЮ рассчитан до лета 2026 года. Нынешний сезон стал для Санчо третьим в составе "манкунианцев". О его переходе в английскую команду стало известно 26 июля 2021 – тогда "красные дьяволы" выложили "Боруссии" Дортмунд за этот трансфер 85 миллионов евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 45 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
Nicolo Schira

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