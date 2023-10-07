Мудрик начнет матч АПЛ с Бернли в запасе

Михаил Мудрик получил небольшую травму в матче прошлого тура АПЛ с “Фулхэмом”, но успел восстановиться к игре с “Бернли”.

Однак украинец все же начнет матч с "Бернли" в запасе. В прошлом туре Мудрику наконец-то удалось забить свой первый гол в чемпионате Англии.

Игра восьмого тура АПЛ между “Бернли” и “Челси” начнется в 17:00.