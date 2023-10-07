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Мудрик начнет матч АПЛ с Бернли в запасе
Пятого подряд старта украинца не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик получил небольшую травму в матче прошлого тура АПЛ с “Фулхэмом”, но успел восстановиться к игре с “Бернли”.
Однак украинец все же начнет матч с "Бернли" в запасе. В прошлом туре Мудрику наконец-то удалось забить свой первый гол в чемпионате Англии.
????Representing Chelsea today!????@ParimatchUK | #BurChe pic.twitter.com/w4AZly9CV9— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2023
Игра восьмого тура АПЛ между “Бернли” и “Челси” начнется в 17:00.
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