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Мудрик начнет матч АПЛ с Бернли в запасе

Англия
(1 голосов)

Пятого подряд старта украинца не будет

Мудрик начнет матч АПЛ с Бернли в запасе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик получил небольшую травму в матче прошлого тура АПЛ с “Фулхэмом”, но успел восстановиться к игре с “Бернли”.

Однак украинец все же начнет матч с "Бернли" в запасе. В прошлом туре Мудрику наконец-то удалось забить свой первый гол в чемпионате Англии.

Игра восьмого тура АПЛ между “Бернли” и “Челси” начнется в 17:00.

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Бернли Михаил Мудрик
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