Шпоры выдержали в меньшинстве. Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1. Обзор матча и видео гола

В матче 8-го тура АПЛ между "Лутоном" и "Тоттенхэмом" могла бы состояться перестрелка, но реализация моментов с обеих сторон подвела. В первом тайме "шпоры" в полном составе не смогли забить ни одного гола, но это сделали оппоненты. Гол не засчитали из-за офсайда. В конце тайма Биссума получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле.

На вторую половину игры Постекоглу был вынужден вносить коррективы и поле покинул Ришарлисон. Несмотря на то, что команда играла в меньшинстве, "шпоры" все же нашли свой момент и повели в счете. "Лутон" пытался отыграть единственный забитый мяч до конца игры. Хотя и хозяева имели много моментов, но не смогли их конвертировать в голы.

"Тоттенхэм" после победы вышел на первую строчку в турнирной таблице, их оппоненты занимают 17-ю строчку.