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Шпоры выдержали в меньшинстве. Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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Лутон Таун - Тоттенхэм ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Шпоры выдержали в меньшинстве. Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"

Новина українською

В матче 8-го тура АПЛ между "Лутоном" и "Тоттенхэмом" могла бы состояться перестрелка, но реализация моментов с обеих сторон подвела. В первом тайме "шпоры" в полном составе не смогли забить ни одного гола, но это сделали оппоненты. Гол не засчитали из-за офсайда. В конце тайма Биссума получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле.

На вторую половину игры Постекоглу был вынужден вносить коррективы и поле покинул Ришарлисон. Несмотря на то, что команда играла в меньшинстве, "шпоры" все же нашли свой момент и повели в счете. "Лутон" пытался отыграть единственный забитый мяч до конца игры. Хотя и хозяева имели много моментов, но не смогли их конвертировать в голы.

"Тоттенхэм" после победы вышел на первую строчку в турнирной таблице, их оппоненты занимают 17-ю строчку.


АПЛ, 8-й тур
Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Лутон Таун" - "Тоттенхэм" 0:1
Гол: ван де Вен (52)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лутон Таун
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