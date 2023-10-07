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Шпоры выдержали в меньшинстве. Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1. Обзор матча и видео гола
Лутон Таун - Тоттенхэм ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"
В матче 8-го тура АПЛ между "Лутоном" и "Тоттенхэмом" могла бы состояться перестрелка, но реализация моментов с обеих сторон подвела. В первом тайме "шпоры" в полном составе не смогли забить ни одного гола, но это сделали оппоненты. Гол не засчитали из-за офсайда. В конце тайма Биссума получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле.
На вторую половину игры Постекоглу был вынужден вносить коррективы и поле покинул Ришарлисон. Несмотря на то, что команда играла в меньшинстве, "шпоры" все же нашли свой момент и повели в счете. "Лутон" пытался отыграть единственный забитый мяч до конца игры. Хотя и хозяева имели много моментов, но не смогли их конвертировать в голы.
"Тоттенхэм" после победы вышел на первую строчку в турнирной таблице, их оппоненты занимают 17-ю строчку.
АПЛ, 8-й тур
Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Гол: ван де Вен (52)
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