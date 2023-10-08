Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.10.23

Английская Премьер-лига, восьмой тур

08 октября, 16:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Часто английские футбольные клубы откладывают Лигу Европы на второй план. Этот турнир не считается слишком престижным на Туманном Альбионе, поэтому предпочтение отдается выступлениям в АПЛ. И клубы, руководствующиеся такой стратегией, можно понять. В четверг "Брайтон" и "Ливерпуль" выступали во втором по престижности еврокубке, а сегодня уже сойдутся в битве. В том числе, это будет борьба за зону Лиги чемпионов.

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Новости Брайтона

"Чаек" как раз в Лиге Европы немного штормит. Они начали групповой этап с довольно сенсационного поражения АЭК. В прошлый четверг матч против "Марселя" начался также плачевно. Уже на 20 минуте подопечные Де Дзерби “горели” 0:2. Однако атакующая мощь команды и удачные замены итальянского наставника помогли "чайкам". После перерыва они дожали нестабильных французов и свели счет к 2:2. Однако сил было израсходовано много.

Это еще не все проблемы команды. Из последних пяти матчей "Брайтон" победил только в одном - против "Борнмута". Параллельно были вышеупомянутые неудачи в Лиге Европы, вылет из Кубка лиги, а также ужасающий провал в прошлом туре АПЛ. Подопечные Де Дзерби поехали в гости к "Астон Вилле" и проиграли там 1:6. Давно команда столько не пропускала. Всего в пассиве "чаек" 14 пропущенных голов за семь матчей. Это самый плохой показатель среди первых 16 команд АПЛ.

Кадры хозяев

Четыре игрока "Брайтона" находятся в лазарете. Модер и Энкисо уже долго травмированы. Также с повреждением сейчас Эступиньян и Лаллана. Последний близок к восстановлению, но пока о его кондиции совсем неизвестно.

Новости Ливерпуля

У "мерсисайдцев" другая история в еврокубках. Да и группа им выпала гораздо легче, чем "чайкам": в соперниках не "Аякс" и "Марсель", а "Тулуза" и "Сент-Жиллуаз". Именно с бельгийцами команда Клоппа играла в прошлый четверг и одержала довольно легкую и уверенную победу со счетом 2:0. Сейчас "мерсисайдцы" лидируют в группе E и уверенно идут в стадию плей-офф.

Не менее здорово "Ливерпуль" играет и во внутреннем чемпионате. На минувших выходных у "мерсисайдцев" даже был шанс выйти на первое место в турнирной таблице, но в драматическом поединке против "Тоттенхэма" они его упустили. Тогда было и две красные карточки, и несправедливо не засчитанный гол Диаса. Фортуна была на стороне "шпор" – они и нанесли первое поражение подопечным Клоппа в сезоне.

Кадры гостей

В этом поединке удалённые были Джонс и Жота – они сегодня не сыграют из-за дисквалификации. Также есть потери из-за травм. Байчетич, Тьяго и Келлехер находятся в лазарете. Гакпо против “Тоттенхэма” сыграл тайм, а матч Лиги Европы пропустил, однако сегодня может появиться на поле.

Последние матчи Брайтона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

05.10. Марсель – Брайтон 2:2 (Лига Европы)

30.09. Астон Вилла – Брайтон 6:1 (АПЛ)

27.09. Челси – Брайтон 1:0 (Кубок лиги)

24.09. Брайтон – Борнмут 3:1 (АПЛ)

21.09. Брайтон – АЭК 2:3 (Лига Европы)

Последние пять встреч гостей

05.10. Ливерпуль – Сент-Жиллуаз 2:0 (Лига Европы)

30.09. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)

27.09. Ливерпуль – Лестер 3:1 (Кубок лиги)

24.09. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

21.09. ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Лига Европы)

Последние пять личных встреч между соперниками

29.01.23. Брайтон – Ливерпуль 2:1 (Кубок Англии)

14.01.23. Брайтон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)

01.10.22. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)

12.03.22. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

30.10.21. Ливерпуль – Брайтон 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 8 6 2 0 18 - 8 20 2 Манчестер Сити 7 6 0 1 17 - 5 18 3 Арсенал 7 5 2 0 15 - 6 17 4 Ливерпуль 7 5 1 1 16 - 7 16 5 Астон Вилла 7 5 0 2 18 - 11 15 6 Брайтон энд Хоув Альбион 7 5 0 2 19 - 14 15 7 Вест Хэм Юнайтед 7 4 1 2 13 - 10 13 8 Ньюкасл 7 4 0 3 18 - 7 12 9 Кристал Пэлас 8 3 3 2 7 - 7 12 10 Манчестер Юнайтед 8 4 0 4 9 - 12 12 11 Челси 8 3 2 3 11 - 7 11 12 Фулхэм 8 3 2 3 8 - 13 11 13 Ноттингем Форест 8 2 3 3 8 - 10 9 14 Брентфорд 8 1 4 3 11 - 12 7 15 Эвертон 8 2 1 5 9 - 12 7 16 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8 - 13 7 17 Лутон Таун 8 1 1 6 6 - 15 4 18 Бернли 8 1 1 6 7 - 20 4 19 Борнмут 8 0 3 5 5 - 18 3 20 Шеффилд Юнайтед 8 0 1 7 6 - 22 1

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль

Прогноз матча Брайтон – Ливерпуль от UA-Football

"Чайкам" нужно разобраться в себе. Предстоит пауза на международные матчи – тогда они смогут перевести дыхание и отдохнуть физически и ментально. В первую очередь работу над ошибками должен провести Де Дзерби. Юргену Клоппу неудачи легче даются – он опытнее. И этот сезон немецкий тренер проводит со своей командой на фоне прошедшего сезона. "Ливерпуль" даже сразу замахнулся на лидерские места, а сегодня именно у него больше шансов приблизиться к "Тоттенхэму". Прогноз: Победа "Ливерпуля".