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Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.10.23
Сойдутся участники Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, восьмой тур
08 октября, 16:00. "Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Часто английские футбольные клубы откладывают Лигу Европы на второй план. Этот турнир не считается слишком престижным на Туманном Альбионе, поэтому предпочтение отдается выступлениям в АПЛ. И клубы, руководствующиеся такой стратегией, можно понять. В четверг "Брайтон" и "Ливерпуль" выступали во втором по престижности еврокубке, а сегодня уже сойдутся в битве. В том числе, это будет борьба за зону Лиги чемпионов.
Новости Брайтона
"Чаек" как раз в Лиге Европы немного штормит. Они начали групповой этап с довольно сенсационного поражения АЭК. В прошлый четверг матч против "Марселя" начался также плачевно. Уже на 20 минуте подопечные Де Дзерби “горели” 0:2. Однако атакующая мощь команды и удачные замены итальянского наставника помогли "чайкам". После перерыва они дожали нестабильных французов и свели счет к 2:2. Однако сил было израсходовано много.
Это еще не все проблемы команды. Из последних пяти матчей "Брайтон" победил только в одном - против "Борнмута". Параллельно были вышеупомянутые неудачи в Лиге Европы, вылет из Кубка лиги, а также ужасающий провал в прошлом туре АПЛ. Подопечные Де Дзерби поехали в гости к "Астон Вилле" и проиграли там 1:6. Давно команда столько не пропускала. Всего в пассиве "чаек" 14 пропущенных голов за семь матчей. Это самый плохой показатель среди первых 16 команд АПЛ.
Кадры хозяев
Четыре игрока "Брайтона" находятся в лазарете. Модер и Энкисо уже долго травмированы. Также с повреждением сейчас Эступиньян и Лаллана. Последний близок к восстановлению, но пока о его кондиции совсем неизвестно.
Новости Ливерпуля
У "мерсисайдцев" другая история в еврокубках. Да и группа им выпала гораздо легче, чем "чайкам": в соперниках не "Аякс" и "Марсель", а "Тулуза" и "Сент-Жиллуаз". Именно с бельгийцами команда Клоппа играла в прошлый четверг и одержала довольно легкую и уверенную победу со счетом 2:0. Сейчас "мерсисайдцы" лидируют в группе E и уверенно идут в стадию плей-офф.
Не менее здорово "Ливерпуль" играет и во внутреннем чемпионате. На минувших выходных у "мерсисайдцев" даже был шанс выйти на первое место в турнирной таблице, но в драматическом поединке против "Тоттенхэма" они его упустили. Тогда было и две красные карточки, и несправедливо не засчитанный гол Диаса. Фортуна была на стороне "шпор" – они и нанесли первое поражение подопечным Клоппа в сезоне.
Кадры гостей
В этом поединке удалённые были Джонс и Жота – они сегодня не сыграют из-за дисквалификации. Также есть потери из-за травм. Байчетич, Тьяго и Келлехер находятся в лазарете. Гакпо против “Тоттенхэма” сыграл тайм, а матч Лиги Европы пропустил, однако сегодня может появиться на поле.
Последние матчи Брайтона и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 05.10. Марсель – Брайтон 2:2 (Лига Европы)
- 30.09. Астон Вилла – Брайтон 6:1 (АПЛ)
- 27.09. Челси – Брайтон 1:0 (Кубок лиги)
- 24.09. Брайтон – Борнмут 3:1 (АПЛ)
- 21.09. Брайтон – АЭК 2:3 (Лига Европы)
Последние пять встреч гостей
- 05.10. Ливерпуль – Сент-Жиллуаз 2:0 (Лига Европы)
- 30.09. Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
- 27.09. Ливерпуль – Лестер 3:1 (Кубок лиги)
- 24.09. Ливерпуль – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)
- 21.09. ЛАСК – Ливерпуль 1:3 (Лига Европы)
Последние пять личных встреч между соперниками
29.01.23. Брайтон – Ливерпуль 2:1 (Кубок Англии)
14.01.23. Брайтон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)
01.10.22. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)
12.03.22. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
30.10.21. Ливерпуль – Брайтон 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2
|Манчестер Сити
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9
|Кристал Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10
|Манчестер Юнайтед
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13
|Ноттингем Форест
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|15
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20
|Шеффилд Юнайтед
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль
Прогноз матча Брайтон – Ливерпуль от UA-Football
"Чайкам" нужно разобраться в себе. Предстоит пауза на международные матчи – тогда они смогут перевести дыхание и отдохнуть физически и ментально. В первую очередь работу над ошибками должен провести Де Дзерби. Юргену Клоппу неудачи легче даются – он опытнее. И этот сезон немецкий тренер проводит со своей командой на фоне прошедшего сезона. "Ливерпуль" даже сразу замахнулся на лидерские места, а сегодня именно у него больше шансов приблизиться к "Тоттенхэму". Прогноз: Победа "Ливерпуля".
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