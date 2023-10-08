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Суонси разгромил в гостях Плимут. Помощь Кухаревича почти не понадобилась
Суонси Сити уверено побеждает Плимут Аргайл
Фото: swanseacity.com
Вчера "Плимут Аргайл" принимал у себя дома "Суонси Сити".
"Плимут Аргайл" первым забил гол в матче, но во втором тайме "Суонси Сити" активировались и сумели забить три гола.
Это четвертая победа для "черных лебедей", они уверенно находятся на 12 месте в турнирной таблице в Чемпионшипе, имея 15 очков.
За "Суонси Сити" играет украинец Николай Кухаревич. Он присоединился к команде в начале августа и заключил контракт на три года. За нынешний сезон он выходил на поле семь раз, в матче против "Милволла" он отметился забитым голом.
В этом матче украинского нападающего выпустили на замену, на 90+2 минуте матча, и хоть он и не успел проявить себя в игре, это не помешало "черным лебедям" забрать три очка.
Следующая игра "Суонси Сити" пройдет на домашнем стадионе против "Лестер Сити" в субботу 21 октября.
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