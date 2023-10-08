Суонси разгромил в гостях Плимут. Помощь Кухаревича почти не понадобилась

Вчера "Плимут Аргайл" принимал у себя дома "Суонси Сити".

"Плимут Аргайл" первым забил гол в матче, но во втором тайме "Суонси Сити" активировались и сумели забить три гола.

Это четвертая победа для "черных лебедей", они уверенно находятся на 12 месте в турнирной таблице в Чемпионшипе, имея 15 очков.

За "Суонси Сити" играет украинец Николай Кухаревич. Он присоединился к команде в начале августа и заключил контракт на три года. За нынешний сезон он выходил на поле семь раз, в матче против "Милволла" он отметился забитым голом.

В этом матче украинского нападающего выпустили на замену, на 90+2 минуте матча, и хоть он и не успел проявить себя в игре, это не помешало "черным лебедям" забрать три очка.

Следующая игра "Суонси Сити" пройдет на домашнем стадионе против "Лестер Сити" в субботу 21 октября.