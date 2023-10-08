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АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 2:2. Дубль Салаха и спасение хозяев

Англия
(1 голосов)

Атакующие качели с мощным прессингом

АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 2:2. Дубль Салаха и спасение хозяев

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Адингра 20, Данк 78 – Салах 40, 45+1 (пен.)

Брайтон: Вербругген – Велтман, Данк, Игорь (ван Геке 63), Гросс – Марч, Балеба – Одингра, Жоау Педру (Фати 89), Митома – Фергюсон (Велбек 60)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 80), Матип (Конате 73), ван Дейк, Робертсон – Собослай, МакАллистер, Эллиотт (Гравенберх 46) – Салах, Нуньес, Диас

Предупреждения: Де Дзерби 71 (вне поля), Балеба 90+4 – Собослай 67, Гомес 86

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
08.10.2023 в 18:22
Здавалось би все йде по-плану Ліверпуль пропускає, а потім забиває два чи три та перемагає Але знову не може влучити у ворота Діас, Собослай з кута воротарського спромігся пробити у перекладину Так важко вигравати
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