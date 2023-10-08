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АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 2:2. Дубль Салаха и спасение хозяев
Атакующие качели с мощным прессингом
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, восьмой тур
"Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Брайтон" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Адингра 20, Данк 78 – Салах 40, 45+1 (пен.)
Брайтон: Вербругген – Велтман, Данк, Игорь (ван Геке 63), Гросс – Марч, Балеба – Одингра, Жоау Педру (Фати 89), Митома – Фергюсон (Велбек 60)
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 80), Матип (Конате 73), ван Дейк, Робертсон – Собослай, МакАллистер, Эллиотт (Гравенберх 46) – Салах, Нуньес, Диас
Предупреждения: Де Дзерби 71 (вне поля), Балеба 90+4 – Собослай 67, Гомес 86
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