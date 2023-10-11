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Глава судейского комитета: ВАР сделал правильно, что не вмешался в эпизод с отмененным голом Диаcа

Англия
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Ошибку это не отменяет

Глава судейского комитета: ВАР сделал правильно, что не вмешался в эпизод с отмененным голом Диаcа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава судейского комитета PGMOL Говард Уэбб прокомментировал эпизод с отменой гола Луиса Диаcа в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:1). Он заявил, что судьи ВАР правильно сделали, что не остановили игру, когда поняли, что гол не был засчитан.

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"Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом. Они рассматривали, могут ли вмешаться, чтобы остановить игру, но признали, что правила, установленные ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), не допускают этого.

Очевидно, в правилах игры прописан определенный порядок использования ВАР, чтобы убедиться, что он применяется последовательно во всех лигах мира. И он не позволяет возвращаться назад в такой ситуации. Поэтому они решили не вмешиваться.

Я знаю, что IFAB еще до того, как произошла эта ситуация, фактически собирался пересмотреть правила игры в части использования ВАР. (Протокол) действует уже семь лет, и когда он был написан, ВАР еще ни разу не применялся нигде в мире. Они внедрили правила, и они действительно хорошо послужили игре. Но теперь у нас есть опыт ситуаций вроде той, что произошла на этой неделе.

Мы также можем воспользоваться этим, и IFAB решит, есть ли необходимость что-то исправить. Я уверен, что они также изучат, как используется ВАР в таких ситуациях", – Уэбб.

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Напомним, что в поединке между командами был отменен гол Диаса из-за ошибки судьи. ВАР проверил этот гол, принял решение, что гол должен быть засчитан, но не дал команду о том, что решение рефери неправильно. Судя по опубликованному разговору между судьями, ВАР ошибочно посчитал, что гол был засчитан, а когда спохватился, было уже поздно.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Луис Диаз
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Источник:
dailymail.co.uk

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