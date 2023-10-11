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Глава судейского комитета: ВАР сделал правильно, что не вмешался в эпизод с отмененным голом Диаcа
Ошибку это не отменяет
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава судейского комитета PGMOL Говард Уэбб прокомментировал эпизод с отменой гола Луиса Диаcа в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:1). Он заявил, что судьи ВАР правильно сделали, что не остановили игру, когда поняли, что гол не был засчитан.
"Я понимаю, почему люди задаются этим вопросом. Они рассматривали, могут ли вмешаться, чтобы остановить игру, но признали, что правила, установленные ФИФА и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций), не допускают этого.
Очевидно, в правилах игры прописан определенный порядок использования ВАР, чтобы убедиться, что он применяется последовательно во всех лигах мира. И он не позволяет возвращаться назад в такой ситуации. Поэтому они решили не вмешиваться.
Я знаю, что IFAB еще до того, как произошла эта ситуация, фактически собирался пересмотреть правила игры в части использования ВАР. (Протокол) действует уже семь лет, и когда он был написан, ВАР еще ни разу не применялся нигде в мире. Они внедрили правила, и они действительно хорошо послужили игре. Но теперь у нас есть опыт ситуаций вроде той, что произошла на этой неделе.
Мы также можем воспользоваться этим, и IFAB решит, есть ли необходимость что-то исправить. Я уверен, что они также изучат, как используется ВАР в таких ситуациях", – Уэбб.
Напомним, что в поединке между командами был отменен гол Диаса из-за ошибки судьи. ВАР проверил этот гол, принял решение, что гол должен быть засчитан, но не дал команду о том, что решение рефери неправильно. Судя по опубликованному разговору между судьями, ВАР ошибочно посчитал, что гол был засчитан, а когда спохватился, было уже поздно.
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